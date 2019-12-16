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Формула 1 / Новость

Марко: Опыт работы в Red Bull мешает Феттелю в Ferrari

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Марко: Опыт работы в Red Bull мешает Феттелю в Ferrari
Автор:
, редактор
16 дек. 2019 г., 07:42

Советник Red Bull Racing полагает, что его бывший подопечный оказался не готов к подковерным играм в итальянской команде.

В 2019 году Себастьян Феттель впервые с момента перехода в Ferrari проиграл в чемпионате своему напарнику. Кроме того, у Феттеля случился ряд столкновений – на словах и на трассе – с Шарлем Леклером, и в конце сезона немец утратил, по словам руководителя Скудерии Маттиа Бинотто, статус первого номера в команде. 

Бывший руководитель Феттеля в Red Bull Хельмут Марко считает, что четырехкратному чемпиону мира мешает неумение плести интриги. По словам Марко, в Red Bull Себастьян привык быть максимально честным.

«Феттель больше не входит в тройку лучших пилотов Формулы 1, – заявил Марко. – Леклер лучше контролирует ситуацию с психологической точки зрения. Ferrari широко известна своими политическими играми, а Себастьян временами слишком честен. В Red Bull он научился говорить все напрямую».

Несмотря на неудачу в сезоне-2019, Марко полагает, что Феттель еще может вернуться на пик формы: «Нельзя списывать его со счетов – хотя то, что Леклер моментально стал быстр в Ferrari, могло удивить. Но я пока не хочу списывать Себастьяна».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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