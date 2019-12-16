Марко: Опыт работы в Red Bull мешает Феттелю в Ferrari

В 2019 году Себастьян Феттель впервые с момента перехода в Ferrari проиграл в чемпионате своему напарнику. Кроме того, у Феттеля случился ряд столкновений – на словах и на трассе – с Шарлем Леклером, и в конце сезона немец утратил, по словам руководителя Скудерии Маттиа Бинотто, статус первого номера в команде.

Бывший руководитель Феттеля в Red Bull Хельмут Марко считает, что четырехкратному чемпиону мира мешает неумение плести интриги. По словам Марко, в Red Bull Себастьян привык быть максимально честным.

«Феттель больше не входит в тройку лучших пилотов Формулы 1, – заявил Марко. – Леклер лучше контролирует ситуацию с психологической точки зрения. Ferrari широко известна своими политическими играми, а Себастьян временами слишком честен. В Red Bull он научился говорить все напрямую».

Несмотря на неудачу в сезоне-2019, Марко полагает, что Феттель еще может вернуться на пик формы: «Нельзя списывать его со счетов – хотя то, что Леклер моментально стал быстр в Ferrari, могло удивить. Но я пока не хочу списывать Себастьяна».