Марко опроверг свои слова о приглашении Риккардо в Red Bull

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В пятницу по ходу Гран При Абу-Даби гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко удивил многих в паддоке заявлением о возвращении Даниэля Риккардо в Милтон-Кинс, где австралиец станет третьим пилотом.

В интервью Sky Германия на вопрос об австралийце он ответил: «Он будет у нас третьим гонщиком.

У нас так много спонсоров, мы должны проводить шоу-заезды и другие похожие мероприятия. И тут Даниэль подходит как никто другой».

Однако позже, когда представители издания Motorsport Magazine обратились к Марко за комментариями, он объяснил, что не делал никакого заявления и лишь сказал, что Риккардо отлично подошел бы для такой роли.

«Я сказал "если мы возьмем его третьим пилотом", – пояснил консультант. – И вот это "если" выпало из эфира. Да, мы действительно ведем с ним переговоры, но пока ничего не подписано».

По всей видимости, в Red Bull поняли, что слова Марко являются преждевременными, и предпочли таким образом выйти из ситуации. Наши коллеги из немецкой редакции Motorsport.com не услышали в изначальном интервью Марко никакого намека на слово «если».