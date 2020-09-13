Марко опроверг слухи об уходе Ньюи в Aston Martin

Накануне итальянские СМИ стали распространять информацию о том, что Лоуренс Стролл пытается переманить главного конструктора Red Bull Эдриана Ньюи в Aston Martin. Однако советник Red Bull Хельмут Марко заверил, что не намерен отпускать инженера.

«У Эдриана точно есть контракт с нами», – заявил Марко Auto Bild.

Доктор Марко также нашел объяснение общению Ньюи со Строллом в паддоке Гран При Тосканы: «Эдриан просто недавно ездил тестировать редкую модель Aston Martin и поблагодарил Стролла за это. Ничего более».

61-летний Ньюи работает на Red Bull с 2006 года, именно он построил четыре машины, принесшие команды победы в чемпионате. В рамках сотрудничества Red Bull и Aston Martin он также принимал участие в работе над гиперкаром Valkyrie.