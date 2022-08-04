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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Марко опроверг слухи о продаже AlphaTauri компании Honda

По словам советника Red Bull, Porsche получит 50% в Red Bull Racing, но не в AlphaTauri

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Марко опроверг слухи о продаже AlphaTauri компании Honda
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Приход группы Volkswagen в Формулу 1 пока сопровождается многочисленными слухами. Точнее, стороны не отрицают, что бренд Porsche станет партнером Red Bull. Но подробности этой сделки пока неофициальны.

Согласно одной из недавних версий, Porsche уже подписала контракт на покупку Red Bull и дочерней команды Alpha Tauri. Другой слух утверждает, что в Формулу 1 хочет вернуться Honda, и что AlphaTauri будет целиком продана японскому автоконцерну.

Во время Гран При Венгрии наши коллеги из немецкой редакции Motorsport.com сделали большое интервью с советником «Быков» Хельмутом Марко. Они обещают опубликовать его 14 августа, и мы, разумеется, переведем для вас все подробности. Но пока немцы поделились с нами некоторыми интересными словами самого Марко.

Итак, по словам советника Red Bull, сделка с Porsche не заключена и не может быть заключена до утверждения регламента на моторы 2026 года. Задержка связана с нынешними лидерами Формулы 1, которые справедливо считают, что чем меньше будет у новичков времени на разработку мотора с нуля, тем для них лучше.

Пока обсуждается следующая схема. Porsche становится владельцем 50% Red Bull Racing, но вместе с тем нынешние владельцы «Быков» сохраняют контроль над дочерней командой AlphaTauri.

В то же время Марко подтвердил, что AlphaTauri не будет продана и продолжит использовать те же силовые установки, что и Red Bull. То есть с 2026 года с высокой вероятностью это будут моторы Porsche.

Интервью с Марко сделал Кристиан Ниммерволь

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