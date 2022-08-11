Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Кто угрожает Мику Шумахеру в Ф1? Ральф назвал имя Следующая / Райкконен помешал Red Bull купить Sauber
Формула 1 Новости

Марко опроверг слухи о переходе Гасли в Alpine: Просто не пустим

По словам советника Red Bull, контракт француза с AlphaTauri не предусматривает досрочного расторжения

Автор:
, Редактор
Марко опроверг слухи о переходе Гасли в Alpine: Просто не пустим
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В первой половине этого сезона в Формуле 1 ходили слухи о том, что если Пьер Гасли не получит обратно место в Red Bull, то он может уйти в команду Alpine. Однако француз подписал новый контракт с AlphaTauri, и слухи на время утихли.

Однако после того, как Фернандо Алонсо ушел из Alpine в Aston Martin, а Оскар Пиастри отказался выступать за французскую команду, слухи о том, что Гасли все же перейдет в Alpine появились вновь. Советник Red Bull Хельмут Марко решил положить им конец.

«В контракте Гасли нет условия для его ухода до летнего перерыва, – заявил Марко Sport1. – И после перерыва такого условия тоже не появится».

Чуть менее однозначно на ту же тему высказался и глава AlphaTauri Франц Тост.

«Пьеру не нужно уходить из системы Red Bull, – сказал Тост. – Начнем с того, что как только в Red Bull по каким-то причинам освободится место, его займет именно Гасли. Он очень талантлив, он внимателен к деталям и очень сфокусирован.

За рулем правильной машины он готов бороться за победы. И от нас зависит то, какой болид он получит».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Кто угрожает Мику Шумахеру в Ф1? Ральф назвал имя
Предыдущая новость

Кто угрожает Мику Шумахеру в Ф1? Ральф назвал имя
Следующая новость

Райкконен помешал Red Bull купить Sauber

Райкконен помешал Red Bull купить Sauber
Больше от
Сергей Иванов
Элбон: Ферстаппен играет в видеоигры перед квалификацией
Формула 1

Элбон: Ферстаппен играет в видеоигры перед квалификацией

Пуршер заявил об уходе из Формулы 2
Формула 2

Пуршер заявил об уходе из Формулы 2

Хэмилтон признался, что боится ездить по обычным дорогам
Формула 1

Хэмилтон признался, что боится ездить по обычным дорогам

Пьер Гасли Больше от
Пьер Гасли
Обоим пилотам Red Bull сменили моторы, Гасли стартует с пит-лейна Гран При Венгрии
Формула 1

Обоим пилотам Red Bull сменили моторы, Гасли стартует с пит-лейна

Ломится в двери и опоздал на ужин. Поведение Цуноды удивило Гасли
Формула 1

Ломится в двери и опоздал на ужин. Поведение Цуноды удивило Гасли

Гасли назвал AlphaTauri самой медленной машиной
Формула 1

Гасли назвал AlphaTauri самой медленной машиной

Самое важное:

Элбон: Ферстаппен играет в видеоигры перед квалификацией
Формула 1 Формула 1

Элбон: Ферстаппен играет в видеоигры перед квалификацией

По словам бывшего напарника действующего чемпиона мира,голландец максимально расслаблен перед стартом Гран Прин

Хэмилтон признался, что боится ездить по обычным дорогам
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон признался, что боится ездить по обычным дорогам

Возможно, все дело в необычной машине, которую он выбрал

Райкконен помешал Red Bull купить Sauber
Формула 1 Формула 1

Райкконен помешал Red Bull купить Sauber

Производитель напитков настаивал на том, чтобы в 2001 году в Sauber взяли другого пилота

Марко опроверг слухи о переходе Гасли в Alpine: Просто не пустим
Формула 1 Формула 1

Марко опроверг слухи о переходе Гасли в Alpine: Просто не пустим

По словам советника Red Bull, контракт француза с AlphaTauri не предусматривает досрочного расторжения

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.