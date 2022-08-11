Марко опроверг слухи о переходе Гасли в Alpine: Просто не пустим

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В первой половине этого сезона в Формуле 1 ходили слухи о том, что если Пьер Гасли не получит обратно место в Red Bull, то он может уйти в команду Alpine. Однако француз подписал новый контракт с AlphaTauri, и слухи на время утихли.

Однако после того, как Фернандо Алонсо ушел из Alpine в Aston Martin, а Оскар Пиастри отказался выступать за французскую команду, слухи о том, что Гасли все же перейдет в Alpine появились вновь. Советник Red Bull Хельмут Марко решил положить им конец.

«В контракте Гасли нет условия для его ухода до летнего перерыва, – заявил Марко Sport1. – И после перерыва такого условия тоже не появится».

Чуть менее однозначно на ту же тему высказался и глава AlphaTauri Франц Тост.

«Пьеру не нужно уходить из системы Red Bull, – сказал Тост. – Начнем с того, что как только в Red Bull по каким-то причинам освободится место, его займет именно Гасли. Он очень талантлив, он внимателен к деталям и очень сфокусирован.

За рулем правильной машины он готов бороться за победы. И от нас зависит то, какой болид он получит».