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Формула 1 Новости

Марко опроверг сделку Red Bull с Porsche: Ничего еще не решено

Переговоры между сторонами продолжаются

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Марко опроверг сделку Red Bull с Porsche: Ничего еще не решено
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Накануне Гран При Венгрии в СМИ появились сообщения со ссылкой на официальные документы, опубликованные властями Марокко, в которых говорилось о согласовании сделки между командой Red Bull и Porsche. Из этого следовало, что сами стороны уже обо всем договорились и ждут лишь одобрения властями стран, в которых это требуется.

Однако спортивный советник «Быков» Хельмут Марко заявил, что пока никакого решения не принято.

«Я не уполномочен принимать поздравления, – заявил Марко австрийской прессе. – Эти статьи преждевременны. Да, я не скрываю, что мы вели переговоры с Porsche. Но никакого решения пока не принято.

На самом деле даже условия прихода группы Volkswagen в Формулу 1 пока не определены. Нет окончательного регламента на силовые установки 2026 года, нет договоренностей по тому, какой на начальной стадии им разрешат использовать бюджет, нет полного понимания касательно синтетического топлива, которое будет использоваться.

Вот почему мы ничего не можем подтвердить, пока правила не устоялись. Плюс не забывайте, что есть еще Ferrari и Mercedes, и они противостоят тому, чтобы сильный новичок получил какое-либо преимущество».

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