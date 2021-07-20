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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Марко: Обычный человек на месте Макса бы не выжил

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Доктор Марко рассказал о самочувствии Ферстаппена

Марко: Обычный человек на месте Макса бы не выжил

Макс Ферстаппен попал в тяжелую аварию на Гран При Великобритании после столкновения с Льюисом Хэмилтоном. Болид голландца боком влетел в ограждение. Он смог самостоятельно покинуть в машину, но затем был отправлен в госпиталь.

Врачи не нашли у пилота серьезных повреждений, но советник Red Bull Хельмут Марко уверяет, что для обычного человека подобная авария закончилась бы трагически.

«В воскресенье с ним был его отец, он провел с ним ночь в отеле, на всякий случай, – рассказал Марко каналу RTL. – Мы ожидали, что у него все тело окостенеет после невероятной перегрузки в 51G. К счастью, он повредил только шею, а в остальном в порядке.

Нормальный человек не выжил бы после такого сильного воздействия в 51G. Конечно, он хорошо тренирован, и это сыграло роль в том, что он отделался болью в шее».

Марко также не отказался от критики в адрес Хэмилтона за его маневр, приведший к столкновению:

«Мы за жесткие, но честные гонки. А не за безответственные действия. И поступок Хэмилтона мы считаем именно таким. А потом это празднование... Хэмилтон до понедельника даже не пытался позвонить Максу. Но ладно, это их образ действий, мы это учтем. Мы не хотим реванша, но дадим свой ответ на трассе».

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