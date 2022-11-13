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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новость

Марко обязал Ферстаппена помогать Пересу в Абу-Даби

Гоночный консультант Red Bull остался очень недоволен поступком Макса в Сан-Паулу и пообещал, что через недлелю все будет иначе

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Марко обязал Ферстаппена помогать Пересу в Абу-Даби
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Макс Ферстаппен нарушил прямой приказ команды и не вернул позицию в концовке бразильской гонки своему партнеру по RBR Серхио Пересу, который сейчас ведет спор за второе место в чемпионате Ф1 с Шарлем Леклером из Ferrari.

На «Интерлагосе» Перес отдал Максу позицию, чтобы тот попытался нагнать и опередить Леклера, отобрав у того очки. Однако голландец, не сумев сделать этого, все же остался впереди Серхио под клетчатым флагом. 

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Все случившееся крайне не понравилось гоночному консультанту Хельмуту Марко. 

«В Абу-Даби [на финальном этапе сезона] Макс сделает все возможное, чтобы помочь Серхио стать вице-чемпионом, – заявил 79-летний австриец в эфире Sky Германия. – Этот вопрос решен и не будет пересмотрен. Это наша задача и наша цель на Абу-Даби». 

Ранее Перес внес значительный вклад в первый титул Ферстаппена, сдержав в ключевой момент решающей гонки Льюиса Хэмилтона. Марко спросили, не забыл ли Макс тот случай.

«Повторюсь, команда обсудит все, что случилось, – ответил консультант. – Такие вопросы решаются во внутреннем порядке. Мы работаем как команда, и в Абу-Даби Макс сделает все, что в его силах, чтобы Серхио стал вторым. Больше мне сказать нечего».

Дополнение: Марко обязал Ферстаппена помогать Пересу в Абу-Даби

Дополнительная информация: Штефан Элен

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