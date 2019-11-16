Марко объяснил высокий темп Ferrari в пятницу: Иначе все бы подумали, что они мухлюют
Советник Red Bull Хельмут Марко полагает, что в Скудерии намеренно постарались занять первые строчки протокола в первых тренировках Гран При Бразилии, стремясь скрыть, что в действительности технические директивы FIA повлияли на их скорость.
Накануне этапа в Остине FIA после запроса Red Bull выпустила техническую директиву, проясняющую серую зону регламента в области силовых установок. Американский Гран При Ferrari провела не лучшим образом, после чего многие сочли, что спад скорости стал следствием новых ограничений. Еще одна подобная директива вышла в преддверии Гран При Бразилии.
В Сан-Паулу по итогам пятничных заездов протокол возглавили пилоты Ferrari. А согласно данным Auto Motor und Sport, на прямых машины Скудерии были на 0,7 секунды быстрее Red Bull и на 0,8-0,9 с быстрее Mercedes.
Хельмут Марко предположил, что Ferrari осознанно настроила свои моторы таким образом, чтобы те выдавали полную мощность в пятничных сессиях.
«Если бы я был на месте Ferrari, я бы сделал все, что в моих силах, чтобы уехать от всех на прямых, – цитирует Марко AMuS. – В противном случае все будут считать, что они мухлюют. Будет интересно посмотреть, какой получится суббота».
На машину Шарля Леклера перед уик-эндом в Сан-Паулу установили новый мотор, так как предыдущий отказал в Остине.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Команды
|Ferrari В Магазин , Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Марко объяснил высокий темп Ferrari в пятницу: Иначе все бы подумали, что они мухлюют
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