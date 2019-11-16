Марко объяснил высокий темп Ferrari в пятницу: Иначе все бы подумали, что они мухлюют

Накануне этапа в Остине FIA после запроса Red Bull выпустила техническую директиву, проясняющую серую зону регламента в области силовых установок. Американский Гран При Ferrari провела не лучшим образом, после чего многие сочли, что спад скорости стал следствием новых ограничений. Еще одна подобная директива вышла в преддверии Гран При Бразилии.

В Сан-Паулу по итогам пятничных заездов протокол возглавили пилоты Ferrari. А согласно данным Auto Motor und Sport, на прямых машины Скудерии были на 0,7 секунды быстрее Red Bull и на 0,8-0,9 с быстрее Mercedes.

Хельмут Марко предположил, что Ferrari осознанно настроила свои моторы таким образом, чтобы те выдавали полную мощность в пятничных сессиях.

«Если бы я был на месте Ferrari, я бы сделал все, что в моих силах, чтобы уехать от всех на прямых, – цитирует Марко AMuS. – В противном случае все будут считать, что они мухлюют. Будет интересно посмотреть, какой получится суббота».

На машину Шарля Леклера перед уик-эндом в Сан-Паулу установили новый мотор, так как предыдущий отказал в Остине.