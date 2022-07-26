Марко объяснил поражение Переса во Франции злоупотреблением текилой
По словам советника Red Bull, Серхио определенно заслуживает место на подиуме
Гран При Франции сложился в пользу команды Red Bull, но только стараниями их лидера Макса Ферстаппена, который и выиграл гонку. Его напарник Серхио Перес стартовал позади голландца, но сначала пропустил вперед Льюиса Хэмилтона, а в конце гонки на рестарте после машины безопасности уступил и Джорджу Расселлу.
Перес до последнего круга пытался атаковать Расселла и вернуть позицию, но так и не добился успеха. После гонки спортивный советник команды Хельмут Марко пошутил, что, возможно, испанец был с похмелья.
«Может, он накануне многовато текилы перебрал? – пошутил Марко на счет проигранного Пересом рестарта. – Так или иначе, он проспал рестарт и потерял заслуженное место на подиуме. Я не знаю, что там было с режимом виртуальной машины безопасности, но он точно по скорости заслуживал место на подиуме».
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Марко объяснил поражение Переса во Франции злоупотреблением текилой
По словам советника Red Bull, Серхио определенно заслуживает место на подиуме
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