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Формула 1 Новости

Марко объяснил, почему Сайнс не попал в Red Bull

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Спортивный консультант Red Bull вспомнил о том, как «Быки» сделали выбор в пользу Макса

Марко объяснил, почему Сайнс не попал в Red Bull
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Благодаря молодежной программе Red Bull Карлос Сайнс в 2014 году дебютировал в Ф1 за Toro Rosso (сейчас AlphaTauri). До основной команды «Быков» испанец так и не добрался: он три года ждал этой возможности, а затем перебрался в Renault, когда Red Bull решила окончательно отказаться от французских моторов в пользу Honda. 

Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко вспомнил, когда Сайнс и Макс Ферстаппен незадолго до попадания в Ф1 вместе участвовали в молодежных тестах. Уже тогда Марко принял решение, что в основную команду будут активно продвигать именно Макса. 

«Сайнсу не повезло встретиться с Ферстаппеном в самый ответственный момент, – рассказал Марко австрийскому изданию Autorevue. – На первых тестах в Сильверстоуне мы сразу поняли, что он очень быстрый. Он был почти на одном уровне с Максом… Но когда пришло время определяться с гонщиком для Red Bull, выбор был очевиден.

И Карлос, и его отец разочаровались в нашем решении – я бы даже сказал, что Карлос-старший расстроился больше сына. Мы отдали Сайнса в Renault, потому что его контракт с Toro Rosso к тому моменту еще не истек.

Сайнс – один из лучших пилотов. Он доказал это, разрушив для меня чары Леклера. Оглядываясь на 2021 год, можно вспомнить, что испанец был на очень хорошим уровне с точки зрения скорости. Карлос доказал это и ранее в McLaren».

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