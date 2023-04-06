Марко объяснил, почему Red Bull вовсе не доминирует в Ф1

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Red Bull выиграла все квалификации и все гонки нынешнего сезона – причем дважды ее пилоты добились на финише победного дубля. Из 132 возможных очков в Кубке конструкторов после трех Гран При команда заработала 123, оставив соперников далеко позади.

Кроме того, в Джидде Макс Ферстаппен пробился с 15-го места на второе, а в Мельбурне Серхио Перес стал пятым после старта с пит-лейна.

Такие результаты даже у традиционно строгого Хельмута Марко вызвали позитивные эмоции. «Мы очень довольны, – сказал 79-летний гоночный консультант в эфире Servus TV. – Гонка в Мельбурне стала 350-й для Red Bull в Формуле 1 – и принесла нам 95-ю победу. Макс выиграл в 37-й раз, причем произошло это в тот самый день, когда бренду Red Bull исполнилось 36 лет. Мы продолжаем историю успеха».

После этого Марко вернулся к привычному образу и заметил, что результат гонки вовсе не был предопределен.

«Все складывалось довольно волнительно, два первых старта сложились не лучшим образом, – объяснил он. – На третьем, хвала небесам, все прошло нормально. Когда мы были впереди, ситуация выглядела неплохо. Хотя Макс, конечно, совершил небольшое путешествие по траве, но мы привыкли к такому после Венгрии».

Здесь Марко сделал отсылку к прошлогодней гонке на «Хунгароринге», по пути к победе в которой Ферстаппен закрутился на 360 градусов.

Также австриец присоединился к критике судей за принятые в воскресенье решения.

«Ситуация была пограничной, – объяснил он. – Но я считаю, что судьям не стоило останавливать гонку. На два финальных круга было вполне достаточно машины безопасности или режима VSC.

Тут важно учитывать, что на концовку у всех была разная ситуация с шинами. Кто-то сохранил свежий комплект Soft, у кого-то остался только использованный, а у других не было вообще никакого».

Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Отдельно Марко уделил внимание гонке Переса – но его мнению, она позволила увидеть те сложности, с которыми сталкивается Red Bull.

«Это явно был не его уик-энд, – объяснил Хельмут. – Но он все равно стал автором лучшего круга, получив своего рода компенсацию за Джидду, где к этому стремился [но на последнем круге уступил бонусное очко Максу].

В этой гонке Серхио добился максимально возможного. Мы знали, что ему будет сложно обгонять – очень сложно. И до гонки рассчитывали на шестое или седьмое место.

Вы сами видите, как непросто добиваться результата. Все вокруг без остановки твердят, что у нас огромное преимущество над соперниками – но так получается, только когда все идет без единой осечки. Мы уже видим, что любая мелочь может изменить такую ситуацию.

И пока у наших преследователей из Ferrari, Aston Martin и Mercedes еще не было ни одного по-настоящему чистого уик-энда. К тому же, они продолжают прогрессировать».