Марко объяснил, почему Red Bull не вернула Феттеля
Поделились
Комментарии
Кажется, Себастьяну не хватило терпения
Когда Ferrari объявила о расставании с Себастьяном Феттелем в конце 2020 года появились слухи, что немец может вернуться в Red Bull. Сам Себ говорил, что не отказался бы от такого варианта, а команда хоть и отрицала переговоры, но не скрывала симпатий к своему бывшему пилоту.
В итоге, Феттель подписал контракт с Racing Point, а Red Bull все-таки решила уволить Алекса Элбона и взяла на его место Серхио Переса. Советник команды Хельмут Марко намекнул, что Феттель мог бы вернуться в Милтон-Кейнс, если бы к концу сезона все еще не имел контракта.
«Когда мы решили заменить Элбона, Феттель уже был недоступен», – сказал Марко.
Феттель выступал за Red Bull с 2009-го по 2014-й годы и выиграл с командой четыре чемпионских титула.
Читайте также:
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Иван Матушкин
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Марко объяснил, почему Red Bull не вернула Феттеля
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
15 дек. 2020 г.
Лучшие фото Гран При Абу-Даби
15 нояб. 2020 г.
Гран При Турции - стартовая решетка
12 нояб. 2020 г.
Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции
3 нояб. 2020 г.
Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи
10 сент. 2020 г.
Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры
Слайд-шоу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер