Марко объяснил, почему Red Bull не вернула Феттеля

Когда Ferrari объявила о расставании с Себастьяном Феттелем в конце 2020 года появились слухи, что немец может вернуться в Red Bull. Сам Себ говорил, что не отказался бы от такого варианта, а команда хоть и отрицала переговоры, но не скрывала симпатий к своему бывшему пилоту.

В итоге, Феттель подписал контракт с Racing Point, а Red Bull все-таки решила уволить Алекса Элбона и взяла на его место Серхио Переса. Советник команды Хельмут Марко намекнул, что Феттель мог бы вернуться в Милтон-Кейнс, если бы к концу сезона все еще не имел контракта.

«Когда мы решили заменить Элбона, Феттель уже был недоступен», – сказал Марко.

Феттель выступал за Red Bull с 2009-го по 2014-й годы и выиграл с командой четыре чемпионских титула.