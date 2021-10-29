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Формула 1 / Гран При США Интервью

Марко объяснил, почему победа Ферстаппена в США была особенной

Автор:
, журналист

В эксклюзивном интервью Motorsport.com гоночный консультант Red Bull обратил внимание на важные детали гонки в Остине

Марко объяснил, почему победа Ферстаппена в США была особенной

Успех в столице Техаса не просто позволил Максу Ферстаппену в восьмой раз в сезоне подняться на вершину подиума. Гонщик Red Bull смог прервать серию из трех гонок, когда не мог победить, а кроме того, он стал сильнейшим на трассе, где прежде доминировали Льюис Хэмилтон и Mercedes. 

На этот раз, даже проиграв семикратному чемпиону старт, Макс и Red Bull смогли взять верх за счет тактики и скорости, хотя в концовке Льюис и догонял лидера нынешнего сезона.

«Гонка в Остине стала одной из лучших, что я когда-либо видел в исполнении Макса, – рассказал нашим коллегам из голландской редакции Motorsport.com Хельмут Марко. – На старте все пошло не лучшим образом, но затем мы были значительно быстрее Mercedes на шинах Medium, особенно когда они были уже несколько изношены.

Увы, оставаясь позади Хэмилтона, мы не смогли реализовать это преимущество в скорости. А на Hard быстрее были уже в Mercedes».

Австриец продолжил: «Сразу после первого пит-стопа Макс взял слишком высокий темп, из-за чего быстро "убил" свою резину. Но он определенно извлек из этого уроки на финальном отрезке. Он стал не так быстро проезжать четвертый, пятый и шестой повороты. Он оставлял там примерно полсекунды.

Из-за Хэмилтон смог сокращать отставание, подбираясь все ближе. Макс очень сильно нервничал. Только когда между ними осталось примерно 2,5 секунды, он вновь ускорился, вернув те самые полсекунды. После этого у Хэмилтона уже не было шансов». 

Марко добавил, что гонка в Остине напомнила ему о самой первой победе Ферстаппена. На Гран При Испании 2016 года юный пилот проводило первую гонку за Red Bull после рокировки с Даниилом Квятом – и воспользовался столкновением гонщиков Mercedes Хэмилтона и Нико Росберга на первом круге.

«В этот раз [в США] мы увидели тот же самый точно просчитанный баланс между скоростью и износом резины, как тогда в Барселоне, – объяснил 78-летний консультант. – Именно поэтому мне нравится сравнивать две эти победы. 

Также Марко отметил еще одну сильную сторону выступления голландца в Остине: гонщик не только вел собственную борьбу, но и подсказывал команде, как лучше действовать в плане тактики. 

«Это потрясающе, – объяснил Хельмут. – Мы планировали, что [Серхио] Перес поедет в боксы сразу после него, чтобы Хэмилтон не мог остаться на трассе подольше. Но Макс, едва выехав из боксов, сразу вышел на связь и сказал нам по радио, что стоит подождать еще немного. 

Это показывает, что в тактическом плане он может оценивать общую ситуацию и следить за развитием событий».

Перес в итоге действительно оставался на трассе еще два круга – из-за этого Хэмилтон тоже сменил резину позднее и вернулся на трассу в 6,5 секундах за Ферстаппеном. По большому счету, такое развитие событий во многом определило исход борьбы за победу. 

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