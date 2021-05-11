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Формула 1 Новость

Марко объяснил лидерство Хэмилтона простым везением

Гоночный консультант Red Bull уверен, что Льюис делает в гонках не меньше ошибок, чем Макс Ферстаппен…

Марко объяснил лидерство Хэмилтона простым везением

С самого старта нынешнего сезона стало ясно, что исход сражения лидеров Mercedes и Red Bull за чемпионский титул решат детали – по скорости Льюис Хэмилтон с Максом Ферстаппеном очень близки, и лучшим в итоге скорее всего станет тот, кто сможет эффективнее использовать свои возможности. 

На первом этапе в Бахрейне, когда у Макса был перевес в скорости, он обогнал соперника за пределами трассы и вынужден был вернуть позицию. Вторая гонка в Имоле запомнилась ошибкой Льюиса, после которой он улетел с трассы и разбил машину, но затем смог пробиться на второе место. 

В Портимане Ферстаппен упустил потенциальный поул, а затем и бонус за лучшее время круга, выехав за белую линию. Наконец, в минувшее воскресенье в Барселоне команда Red Bull в тактическом плане уступила Mercedes. В итоге отрыв в личном зачете вырос уже до 14 очков в пользу сэра семикратного. 

По мнению Хельмута Марко, наметившийся перевес в пользу Хэмилтона связан исключительно с тем, что тому сопутствует удача. 

«Хэмилтон тоже делает ошибки, достаточно вспомнить рестарт в Португалии [где Льюис проиграл позицию Ферстаппену], – цитирует австрийца F1-Insider. – Это просто совпадение, что последствия его ошибок всякий раз оказываются не слишком серьезными. Скажем, в Имоле, где ему откровенно повело».

При этом Марко все же признал, что Red Bull и Ферстаппену противостоит очень серьезный соперник.

«Определенно, что сейчас Хэмилтон стал еще жестче, – объяснил консультант. – Он научился ждать своего шанса.

Макс, надо признать, в этом отношении чаще проявляет свой темперамент. Или, скажем иначе, он нетерпелив. В этом отношении Хэмилтон сейчас немного сильнее».

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