Марко обвинил Mercedes в притворстве

Red Bull был явно быстрее Mercedes на всех тренировках Гран При Мексики и считался фаворитом перед квалификацией. Однако, в итоге первый ряд заняли Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

По мнению советника Red Bull Хельмута Марко, немецкая команда просто притворялась на практиках, и даже без эпизода с Юки Цунодой, который сорвал Серхио Пересу и Максу Ферстаппену вторые попытки в Q3, гонщики австрийской команды выше второго места бы не забрались.

«Mercedes очень хорошо блефовал, – цитирует Марко Servus TV. – Думаю, [без эпизода с Цунодой] мы могли подобраться очень близко или даже оказаться между ними, но то преимущества, что было поначалу, исчезло. В гонке будет тяжело».

До того, как выезд Цуноды с трассы заставил его сбросить скорость, Ферстаппен выигрывал у собственного времени около двух десятых. В протоколе он уступил Боттасу 0,350 секунды, а Хэмилтону 0,205.