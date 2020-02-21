Марко обвинил Mercedes в нарушении регламента. Все из-за новой подвески
Советник Red Bull уверен, что изменение угла между колесами по ходу движения по принципу действия соответствует запрещенной активной подвеске.
Mercedes представила на тестах в Барселоне техническую новинку – систему DAS, которая позволяет пилотам произвольно менять угол между колесами. В немецкой команде заявили, что обсуждали свою систему с FIA и получили одобрение. Однако советник Red Bull Хельмут Марко уверен, что нововведение противоречит техническому регламенту Формулы 1.
«Если вы самостоятельно меняете развал или схождение колес во время движения, то меняется и поверхность сцепления шин, – сказал Марко в интервью Auto Bild. – А из-за этого, пусть даже в крайне малой степени, меняется дорожный просвет. А это запрещено, потому, что действует так же, как активная подвеска».
Пункт 10.2.2 технического регламента Ф1 действительно запрещает любые устройства, которые могут менять конфигурацию подвески. Пунктом 10.2.3 также запрещено любое изменение подвески по ходу движения машины.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне I
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Марко обвинил Mercedes в нарушении регламента. Все из-за новой подвески
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