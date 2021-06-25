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Формула 1 Новости

Марко обвинил Mercedes: Они крадут наше преимущество

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Доктор Марко очень недоволен новой директивой от FIA

Марко обвинил Mercedes: Они крадут наше преимущество

Перед Гран При Штирии стало известно об изменении правил проведения пит-стопов в Формуле 1. Начиная с этапа в Венгрии FIA заставит команды отказаться от сверхбыстрых пит-стопов ради повышения безопасности.

Федерация сообщила, что сделала это, получив от некоторых команд вопросы об избыточной автоматизации пит-стопов у их конкурентов. Босс Mercedes Тото Вольф признал, что запрос подавала его команда.

«Мы сделали в FIA запрос по поводу механизмов безопасности и того, можем ли мы оптимизировать свою систему [пит-стопов], – рассказал Вольф. – Это было три-четыре недели назад. И это был вопрос по технической части.

Вызвало ли это последнее решение? Может быть».

Новое правило сильнее всего ударит по рекордсменам по скорости пит-стопов – Red Bull. И советник команды Хельмут Марко уверен, что в Mercedes специально хотели лишить их преимущества.

«Mercedes продавила это решение, чтобы украсть наше превосходство на пит-стопах, – цитирует Марко AMuS. – Мы потеряем до четырех десятых секунды [на каждом пит-стопе]. А ведь в стабильность и скорость пит-стопов мы вложили семь лет тренировок!»

Red Bull была быстрейших по пит-стопам на пяти из семи проведенных в 2021 году Гран При.

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