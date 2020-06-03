Марко обвинил McLaren в обходе правил Формулы 1
Советник Red Bull уверен, что в Уокинге используют новые ограничения Ф1 для собственной выгоды
Команда Формулы 1 McLaren в следующем году сменит поставщика силовых установок, перейдя от Renault к Mercedes. Это позволит британцам внести изменения в некоторые области шасси, несмотря на его заморозку до конца 2021 года. Советник Red Bull Хельмут Марко считает, что так в McLaren обходят ограничения по доработке, чтобы догнать лидеров Ф1.
«Переход с Renault на Mercedes поможет им обойти кое-какие правила омологации, – цитирует Марко немецкая пресса. – Они смогут внести изменения в части машины, закрытые для изменений. Они используют дыры в правилах».
Марко также полагает, что на руку McLaren сыграют новые ограничения по бюджетам команд, так как лидерам придется сокращать персонал: «McLaren приближается. У них хорошая ситуация с точки зрения сотрудников и технологий, а со следующего года будет боеспособный мотор».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин