Марко: Обсуждается идея двух гонок Ф1 за уик-энд
Спортивный консультант концерна Red Bull рассчитывает, что в 2020 году сезон Формулы 1 будет состоять «примерно из 18-ти» этапов
Отмены и переносы целого ряда Гран При могут привести к тому, что последняя гонка Формулы 1 в этом сезоне состоится ощутимо позже чем изначально запланировано. Об этом Хельмут Марко рассказал в эфире австрийского радио ORF.
«План состоит в том, чтобы компенсировать отмененные гонки благодаря очень насыщенному летнему графику и продлению сезона на декабрь. В итоге должен получиться календарь примерно из 18-ти этапов».
При этом австриец озвучил ряд нестандартных вариантов, которые позволили бы снизить уровень нагрузки на команды Ф1 при достаточно напряженном графике: «К примеру, возможна ситуация, когда пятничные тренировки не будут проводиться и этап будет состоять всего из двух дней. Проведение на отдельных треках двух гонок за уик-энд также обсуждается».
Напомним, что в настоящий момент последняя гонка сезона, Гран При Абу-Даби, запланирована на 29 ноября.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Кирилл Качнов
Марко: Обсуждается идея двух гонок Ф1 за уик-энд
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