Марко: Обсуждается идея двух гонок Ф1 за уик-энд

Отмены и переносы целого ряда Гран При могут привести к тому, что последняя гонка Формулы 1 в этом сезоне состоится ощутимо позже чем изначально запланировано. Об этом Хельмут Марко рассказал в эфире австрийского радио ORF.

«План состоит в том, чтобы компенсировать отмененные гонки благодаря очень насыщенному летнему графику и продлению сезона на декабрь. В итоге должен получиться календарь примерно из 18-ти этапов».

При этом австриец озвучил ряд нестандартных вариантов, которые позволили бы снизить уровень нагрузки на команды Ф1 при достаточно напряженном графике: «К примеру, возможна ситуация, когда пятничные тренировки не будут проводиться и этап будет состоять всего из двух дней. Проведение на отдельных треках двух гонок за уик-энд также обсуждается».

Напомним, что в настоящий момент последняя гонка сезона, Гран При Абу-Даби, запланирована на 29 ноября.