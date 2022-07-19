Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Бывший менеджер Шумахера призвал его семью прекратить врать Следующая / Williams пообещала Латифи такой же болид для Франции, как у Элбона
Формула 1 Новости

Марко об уходе на пенсию: Не дождетесь

79-летний советник Red Bull отказался добровольно уходить в отставку

Автор:
, Редактор
Марко об уходе на пенсию: Не дождетесь
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После уходы из жизни советника Mercedes Ники Лауды, его друг, австриец Хельмут Марко, занимающий аналогичную должность в Red Bull, остается самым возрастным руководителем топ-уровня в Формуле 1.

Марко никогда не жаловался на здоровье, и все же журналисты французского издания Auto Hebdo спросили советника о планах на беззаботную старость.

«Все дело в страсти, я большой энтузиаст автоспорта, – ответил Марко. – Я люблю гонки и люблю побеждать. И к тому же я не занимаюсь нервной работой. Я прекрасно себя чувствую, и пока здоровье позволяет и меня не увольняют, я буду продолжать».

Марко также попросили назвать лучшего из воспитанников юниорской программы Red Bull. Несмотря на то, что самым титулованным является четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, Марко назвал Макса Ферстаппена.

«Величайшим нашим пилотом за всю историю команды является Макс, – сказал Марко. – Это он положил конец доминированию Mercedes, которое длилось с 2014 года. Приятно видеть, как твой воспитанник побеждает семикратного чемпиона мира.

Его отец Йос начал тренировать сына с четырех лет. Ему было очень тяжело, но это сработало. Теперь вся семья гордится сыном. Ему всего 24 года, и он уже стал чемпионом. Все остальное станет просто бонусом».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Бывший менеджер Шумахера призвал его семью прекратить врать
Предыдущая новость

Бывший менеджер Шумахера призвал его семью прекратить врать
Следующая новость

Williams пообещала Латифи такой же болид для Франции, как у Элбона

Williams пообещала Латифи такой же болид для Франции, как у Элбона
Больше от
Сергей Иванов
Штайнер подтвердил контракт с Магнуссеном на 2023 год
Формула 1

Штайнер подтвердил контракт с Магнуссеном на 2023 год

Вольф назвал сезон 2022 с доминирующими RB и Ferrari очень скучным
Формула 1

Вольф назвал сезон 2022 с доминирующими RB и Ferrari очень скучным

Норрис: В Mercedes Расселл перестал улыбаться
Формула 1

Норрис: В Mercedes Расселл перестал улыбаться

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Хорнер не увидел повода для радости в проблемах Ferrari
Формула 1

Хорнер не увидел повода для радости в проблемах Ferrari

СМИ: Red Bull ответит на скорость Ferrari серьезными обновлениями
Формула 1

СМИ: Red Bull ответит на скорость Ferrari серьезными обновлениями

Анализ: как пилоты обеспечили Ferrari победу в Шпильберге Гран При Австрии
Формула 1

Анализ: как пилоты обеспечили Ferrari победу в Шпильберге

Самое важное:

На «Игоре Драйв» представили обновленную версию трассы
Формула 1 Формула 1

На «Игоре Драйв» представили обновленную версию трассы

Гоночное кольцо в Ленинградской области получило новую связку поворотов с интересным рельефом. Теперь его протяженность выросла до 5183 метров

Штайнер подтвердил контракт с Магнуссеном на 2023 год
Формула 1 Формула 1

Штайнер подтвердил контракт с Магнуссеном на 2023 год

Продление контракта с Миком Шумахером пока под вопросом

Вольф назвал сезон 2022 с доминирующими RB и Ferrari очень скучным
Формула 1 Формула 1

Вольф назвал сезон 2022 с доминирующими RB и Ferrari очень скучным

По мнению главы Mercedes, гонки лишились зрелищности и стали предсказуемыми

Норрис: В Mercedes Расселл перестал улыбаться
Формула 1 Формула 1

Норрис: В Mercedes Расселл перестал улыбаться

Пилот McLaren считает, что в топ-команде его друг слишком сильно загнан в рамки

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.