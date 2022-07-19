Марко об уходе на пенсию: Не дождетесь

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После уходы из жизни советника Mercedes Ники Лауды, его друг, австриец Хельмут Марко, занимающий аналогичную должность в Red Bull, остается самым возрастным руководителем топ-уровня в Формуле 1.

Марко никогда не жаловался на здоровье, и все же журналисты французского издания Auto Hebdo спросили советника о планах на беззаботную старость.

«Все дело в страсти, я большой энтузиаст автоспорта, – ответил Марко. – Я люблю гонки и люблю побеждать. И к тому же я не занимаюсь нервной работой. Я прекрасно себя чувствую, и пока здоровье позволяет и меня не увольняют, я буду продолжать».

Марко также попросили назвать лучшего из воспитанников юниорской программы Red Bull. Несмотря на то, что самым титулованным является четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, Марко назвал Макса Ферстаппена.

«Величайшим нашим пилотом за всю историю команды является Макс, – сказал Марко. – Это он положил конец доминированию Mercedes, которое длилось с 2014 года. Приятно видеть, как твой воспитанник побеждает семикратного чемпиона мира.

Его отец Йос начал тренировать сына с четырех лет. Ему было очень тяжело, но это сработало. Теперь вся семья гордится сыном. Ему всего 24 года, и он уже стал чемпионом. Все остальное станет просто бонусом».