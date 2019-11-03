Марко об уходе из Ф1: Я останусь, пока справляюсь

С 90-х Хельмут Марко консультирует босса Red Bull Дитриха Матешица по вопросам автоспорта, а с 2005-го работает советником команды «Быков» в Формуле 1. Несмотря на преклонный возраст – австрийцу сейчас 76 лет – он пока не думает о завершении карьеры.

«У меня договор с Матешицем. Пока я справляюсь морально и физически, я буду этим заниматься», – цитирует Марко Motorsport-Total.

В то время как некоторые в паддоке жалуются на большое количество гонок в календаре и частые авиаперелеты, Марко отметил, что от этого до сих пор не устал.

«Я не понимаю, как кто-то расстраиваются, что им приходится много летать. Большинство людей тоскуют по таким поездкам, а я летаю с определенным комфортом», – сказал он.