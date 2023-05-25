Марко о скорости Риккардо: Это уже не тот Даниэль, которого мы знали
Гоночный консультант Red Bull признал, что на симуляторе австралийскому гонщику не удается угнаться за Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом
Даниэль Риккардо прошел через молодежную программу Red Bull, выступал за Toro Rosso, а с 2014 года перешел в главную команду концерна. Вскоре его напарником стал юный Макс Ферстаппен – соперничество гонщиков складывалось очень упорно и запомнилось болельщикам несколькими столкновениями.
Риккардо покинул Милтон-Кинс в конце 2018-го, пробовал найти себя в Renault и McLaren, но в итоге остался вовсе без места в пелотоне и вынужден был вернуться в Red Bull на роль запасного пилота.
При этом 33-летний Даниэль не скрывает, что намерен вернуться за руль уже в 2024 году, причем выступать за топ-команду. Недавно он исключил для себя возможность стартов за AlphaTauri, если оттуда уволят Ника де Вриса.
Однако на пути возвращения Риккардо, похоже, появились серьезные препятствия. Машины Ф1 нового поколения по-прежнему остаются для гонщика камнем преткновения. Об этом в интервью родственному Motorsport.com сайту Formel1.de рассказал гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко.
«На симуляторе Даниэль не дотягивает до того уровня, который демонстрируют Макс и Серхио [Перес], – объяснил австриец. – У него больше нет той целеустремленности, которая прежде позволяла ему блистать в нашей команде. Случилось что-то, что снизило уровень его конкурентоспособности».
Марко не ответил на прямой вопрос о величине проигрыша, назвав эту информацию «внутренним вопросом» Red Bull.
При этом консультант исключил возможность выступлений Даниэля за AlphaTauri: «Он сам говорит, что намерен вернуться в топ-команду.
Думаю, перерыв в выступлениях станет для него хорошей возможностью вновь найти себя и понять, чего он действительно хочет. Но гонки за AlphaTauri дня него невозможны по тем причинам, которые я описал – а также потому, что он сам к этому не стремится.
AlphaTauri – это AlphaTauri, а Red Bull Racing – это Red Bull Racing. В двух командах совершенно разные атмосфера и уровень прессинга. Большая разница, сражаешься ли ты среди лидеров или в середине пелотона.
Мы знаем его возможности. Он перешел от нас в Renault, потом в McLaren, где провалился. И сейчас это уже не тот Риккардо, которого мы когда-то знали».
Марко добавил: «При этом он очень хорош в своей нынешней роли. И активно участвует сейчас и различных маркетинговых и PR-программах».
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