Марко о проблемах Mercedes с моторами: Их спецы перешли к нам

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В новом сезоне болиды Mercedes не в состоянии бороться с машинами Ferrari и Red Bull, причем проигрывают они в том числе в скорости на прямых. Это может объясняться как повышенным лобовым сопротивлением серебристых автомобилей, так и проигрышем в мощности силовых установок. В пользу второго варианта говорит и тот факт, что слабо выступают и остальные команды, использующие силовые установки Mercedes.

В разговоре с нашей немецкой редакцией спортивный советник Red Bull Хельмут Марко высказал свои предположения о причинах проблем Mercedes с моторами.

«Я не знаю, почему двигатели Mercedes просели в мощности, – начал Марко. – Самым логичным объяснением является их недостаточная адаптация к новому топливу Е10, которое используется с этого сезона. Мне сложно сказать, почему они провалили свою адаптацию. Возможно дело в том, что из их команды двигателистов в последнее время ушло около 50 толковых сотрудников.

На прямой вопрос о том, перешли ли эти 50 сотрудников в двигательное подразделение Red Bull Powertrains, Марко ответил: «Примерно так, да».

Напомним, что в 2022 году Red Bull уже использует силовые установки собственной марки, однако фактически это все те же моторы Honda, которые продолжают выпускать в Японии. При этом команда уже строит собственное двигательное производство в Великобритании.

«Мы уже работаем над силовой установкой для 2026 года, – поделился Марко последней информацией. – Наше двигательное подразделение должно полноценно заработать в середине года. Это означает, что испытательные стенды должны быть откалиброваны и готовы к работе. Параллельно мы будем готовить производственную линию».

При этом Марко не отрицает переговоров с Porsche на счет использования силовых установк их марки – судя по всему это нужно понимать так, что Porsche в случае достижения соглашения возьмет под контроль то самое подразделение Red Bull Powertrains, которое уже создается.

По словам Марко, новый контракт с Максом Ферстаппеном, рассчитанный до 2028 года, объясняется в том числе планами по привлечению долгосрочного партнера.

«Само собой, Макс Ферстаппен является важной фигурой в этой шахматной игре, – сказал советник «Быков». – Автопроизводители обращают внимание на такие вещи, и конечно команде важно иметь возможность сказать «Помимо прочего, у нас лучший пилот в чемпионате»».

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерволь