Марко о проблемах Макса с DRS: Он слишком много жал на кнопку

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Макс Ферстаппен стал победителем Гран При Испании и вышел в лидеры сезона Формулы 1. Однако для этого ему потребовалось стечение трех обстоятельств.

Во-первых, поломка и сход главного соперника Шарля Леклера. Во-вторых, успешная стратегия с тремя пит-стопами, позволившая опередить Джорджа Расселла. Ну и в-третьих, уступчивость напарника Серхио Переса, пропустившего его в лидеры.

Три пит-стопа потребовалось для того, чтобы не обгонять Расселла на трассе. Сделать это было бы трудно из-за неисправности DRS, пояснил спортивный соперник Red Bull Хельмут Марко.

«Когда Макс наезжал на поребрики, его крыло не открывалось, – заявил Марко. – Его это бесило, и он по несколько раз жал на кнопку активации, а эта же кнопка и деактивирует DRS: то есть не успев открыться, крыло получает команду закрыться.

Мы пытались решить проблему и думали, что после квалификации все исправили, но, как оказалось, это было не так.

Но в целом мы очень довольны результатом, учитывая возникшие проблемы. Система DRS то работала, то нет. В итоге мы приняли решение о проведении трех пит-стопов взамен двух, так как боялись, что на трассе не сможем обогнать Расселла. К тому же наши машины начинали перегреваться, когда следовали позади соперников, так что мы могли показывать хорошую скорость только, когда впереди было свободно».