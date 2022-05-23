Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Соперники заподозрили Red Bull в переохлаждении топлива Следующая / Ферстаппен похвалил Расселла за дуэль в Барселоне
Формула 1 / Гран При Испании Новости

Марко о проблемах Макса с DRS: Он слишком много жал на кнопку

Советник Red Bull признался, что проблемы с открытием крыла заставили команду изменить тактику

Автор:
, Редактор
Марко о проблемах Макса с DRS: Он слишком много жал на кнопку
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Макс Ферстаппен стал победителем Гран При Испании и вышел в лидеры сезона Формулы 1. Однако для этого ему потребовалось стечение трех обстоятельств.

Во-первых, поломка и сход главного соперника Шарля Леклера. Во-вторых, успешная стратегия с тремя пит-стопами, позволившая опередить Джорджа Расселла. Ну и в-третьих, уступчивость напарника Серхио Переса, пропустившего его в лидеры.

Три пит-стопа потребовалось для того, чтобы не обгонять Расселла на трассе. Сделать это было бы трудно из-за неисправности DRS, пояснил спортивный соперник Red Bull Хельмут Марко.

«Когда Макс наезжал на поребрики, его крыло не открывалось, – заявил Марко. – Его это бесило, и он по несколько раз жал на кнопку активации, а эта же кнопка и деактивирует DRS: то есть не успев открыться, крыло получает команду закрыться.

Мы пытались решить проблему и думали, что после квалификации все исправили, но, как оказалось, это было не так.

Но в целом мы очень довольны результатом, учитывая возникшие проблемы. Система DRS то работала, то нет. В итоге мы приняли решение о проведении трех пит-стопов взамен двух, так как боялись, что на трассе не сможем обогнать Расселла. К тому же наши машины начинали перегреваться, когда следовали позади соперников, так что мы могли показывать хорошую скорость только, когда впереди было свободно».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Соперники заподозрили Red Bull в переохлаждении топлива
Предыдущая новость

Соперники заподозрили Red Bull в переохлаждении топлива
Следующая новость

Ферстаппен похвалил Расселла за дуэль в Барселоне

Ферстаппен похвалил Расселла за дуэль в Барселоне
Больше от
Сергей Иванов
Хорнер пригрозил: Семь команд Ф1 пропустят четыре последние гонки
Формула 1

Хорнер пригрозил: Семь команд Ф1 пропустят четыре последние гонки

Бинотто подколол Mercedes: Они уже как мы в 2021 году Гран При Испании
Формула 1

Бинотто подколол Mercedes: Они уже как мы в 2021 году

Глава McLaren признался, что разочарован в Риккардо Гран При Испании
Формула 1

Глава McLaren признался, что разочарован в Риккардо

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Технический анализ: что привело к отказу DRS на машине Ферстаппена Гран При Испании
Формула 1

Технический анализ: что привело к отказу DRS на машине Ферстаппена

Ферстаппен похвалил Расселла за дуэль в Барселоне Гран При Испании
Формула 1

Ферстаппен похвалил Расселла за дуэль в Барселоне

Соперники заподозрили Red Bull в переохлаждении топлива Гран При Испании
Формула 1

Соперники заподозрили Red Bull в переохлаждении топлива

Самое важное:

Хорнер пригрозил: Семь команд Ф1 пропустят четыре последние гонки
Формула 1 Формула 1

Хорнер пригрозил: Семь команд Ф1 пропустят четыре последние гонки

Хэмилтона заподозрили в прикосновении к крылу Red Bull
Формула 1 Формула 1

Хэмилтона заподозрили в прикосновении к крылу Red Bull

Бинотто подколол Mercedes: Они уже как мы в 2021 году
Формула 1 Формула 1

Бинотто подколол Mercedes: Они уже как мы в 2021 году

Глава McLaren признался, что разочарован в Риккардо
Формула 1 Формула 1

Глава McLaren признался, что разочарован в Риккардо

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.