Марко о коронавирусе: Это просто простуда

С 10 марта правительство Италии приняло решение распространить карантин из-за коронавируса на всю страну. Теперь желающим покинуть Италию придется получать специальное разрешение.

Речь идет о командах Ferrari и AlphaTauri, производителе шин Pirelli и тормозов Brembo, а также о ряде команд MotoGP. Пока карантин не повлиял на их участие в гонках, однако меры по борьбе с вирусом усиливаются.

На этом фоне противоположную позицию занял спортивный советник Red Bull Хельмут Марко.

«Ситуация в Австралии выглядит вполне нормальной, – заявил Марко швейцарскому изданию Speed Week. – В Бахрейне никогда не было много зрителей, так что там тоже никаких проблем.

Я вообще считаю, что давно пора сделать заявление. Этот вирус вовсе не так опасен, как истерично его малюют, но он может уничтожить публичную жизнь.

Сейчас вам весьма быстро выдают разрешение на выезд из зоны карантина. Большинство членов команды AlphaTauri уже в Австралии. Это было трудоемко, но сработало. И даже если один или два человека не смогут приехать, это не повод отменять гонку.

Вся эта дискуссия очень раздута. На самом деле речь всего лишь о простуде. Все умершие от коронавируса были либо в очень преклонном возрасте, либо страдали от каких-то других болезней.

Надо выявлять паникеров среди политиков и не голосовать за них в будущем. Надо быть оптимистами и считать, что все Гран При пройдут как и планировалось».