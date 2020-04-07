Марко о ГП Австрии: Победив вирус, не будем привозить его из-за границы

Сегодня стало известно, что сезон Формулы 1 может начаться в Австрии. В этой стране уже начали смягчать ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса. В теории трасса «Ред Булл Ринг» может принять два Гран При подряд, но советник Red Bull Хельмут Марко считает, что улучшения эпидемиологической ситуации в одной Австрии недостаточно для организации этапа.

«Надо подождать и посмотреть. Мы не одни в мире, – сказал Марко в интервью Motorsport-Magazin. – Не могу представить, что мы победим вирус в Австрии, но станем завозить его из других стран.

К тому же, если в других странах Европы не снимут ограничения на переезды, то никто не сможет приехать на этап без карантина. Ситуация в целом стала лучше, но сейчас нельзя ни отменить этап, ни пообещать его проведение».

Марко добавил, что ожидание решения мешает продвижению этапа: «Мы уже продали много билетов. Но сначала надо понять, будет гонка или нет. Со зрителями или нет. Все эти вопросы до сих пор открыты».