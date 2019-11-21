Марко о Гасли: В Red Bull он бы никогда не обрел себя
Гоночный консультант Red Bull заверил, что «Быки» всегда верили в Пьера Гасли, но французу не удалось бы оправиться от сложного начала сезона в «старшей» команде.
Пьер Гасли провел первую половину сезона в Red Bull Racing, прежде чем его отправили назад в Toro Rosso за недостаточно высокие результаты. По мнению Хельмута Марко, вернувшись в команду из Фаэнцы, француз вернул свою карьеру в нужное русло – результатом чего во многом и стало второе место на недавнем этапе в Сан-Паулу.
«Он восстановился, теперь мы видим настоящего Пьера, – сказал Марко Motorsport.com. – Мы всегда верили в него. Это позитивные новости, поскольку в Red Bull Racing он никогда бы до конца не обрел себя».
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Марко также был воодушевлен выступлением гонщиков Rед Bull в Бразилии. За два круга до финиша они вдвоем лидировали в гонке.
«Макс [Ферстаппен] был совершенен, его обгоны – невероятны, – сказал австриец. – Элбон тоже здорово справлялся, прежде чем его выбили. Все это показывает, что наша программа работает. Мы с нетерпением ждем следующего сезона».
Руководитель Toro Rosso Франц Тост признал, что Гасли было трудно сделать шаг назад в середине чемпионата.
«Этот сезон не был легким для Пьера, но он вновь силен, – сказал Тост. – Думаю, Пьер с самого начала чувствовал себя достаточно хорошо в машине и в команде.
Я помню, как после перехода обратно в Toro Rosso он пришел в мой офис и сказал: "Будто я видел тебя здесь вчера". Мы знали друг друга, инженеры знали его, это помогло. И наша машина в тот момент была легка в управлении».
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Тост также похвалил Гасли за то, как тот справился с прессингом Кими Райкконена на первом отрезке бразильской гонки.
«Должен сказать, он фантастически справился со своей работой, – сказал Тост. – Он контролировал шины, особенно на разгонах, чтобы не перегревать их. Он всегда держал скорость под контролем. Когда Кими атаковал, на следующем круге Пьер реагировал и проезжал на одну-две десятых быстрее. Кими понял, что Пьер слишком быстр: разрыв увеличился с 3,4 до пяти секунд, что дало ему достаточное преимущество».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Команды
|Toro Rosso В Магазин , Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Адам Купер
Марко о Гасли: В Red Bull он бы никогда не обрел себя
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