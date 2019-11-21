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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

Марко о Гасли: В Red Bull он бы никогда не обрел себя

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Марко о Гасли: В Red Bull он бы никогда не обрел себя
Автор:
21 нояб. 2019 г., 06:30

Гоночный консультант Red Bull заверил, что «Быки» всегда верили в Пьера Гасли, но французу не удалось бы оправиться от сложного начала сезона в «старшей» команде.

Пьер Гасли провел первую половину сезона в Red Bull Racing, прежде чем его отправили назад в Toro Rosso за недостаточно высокие результаты. По мнению Хельмута Марко, вернувшись в команду из Фаэнцы, француз вернул свою карьеру в нужное русло – результатом чего во многом и стало второе место на недавнем этапе в Сан-Паулу.

«Он восстановился, теперь мы видим настоящего Пьера, – сказал Марко Motorsport.com. – Мы всегда верили в него. Это позитивные новости, поскольку в Red Bull Racing он никогда бы до конца не обрел себя».

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Марко также был воодушевлен выступлением гонщиков Rед Bull в Бразилии. За два круга до финиша они вдвоем лидировали в гонке. 

«Макс [Ферстаппен] был совершенен, его обгоны – невероятны, – сказал австриец. – Элбон тоже здорово справлялся, прежде чем его выбили. Все это показывает, что наша программа работает. Мы с нетерпением ждем следующего сезона».

Руководитель Toro Rosso Франц Тост признал, что Гасли было трудно сделать шаг назад в середине чемпионата.

«Этот сезон не был легким для Пьера, но он вновь силен, – сказал Тост. – Думаю, Пьер с самого начала чувствовал себя достаточно хорошо в машине и в команде.

Я помню, как после перехода обратно в Toro Rosso он пришел в мой офис и сказал: "Будто я видел тебя здесь вчера". Мы знали друг друга, инженеры знали его, это помогло. И наша машина в тот момент была легка в управлении».

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Тост также похвалил Гасли за то, как тот справился с прессингом Кими Райкконена на первом отрезке бразильской гонки.

«Должен сказать, он фантастически справился со своей работой, – сказал Тост. – Он контролировал шины, особенно на разгонах, чтобы не перегревать их. Он всегда держал скорость под контролем. Когда Кими атаковал, на следующем круге Пьер реагировал и проезжал на одну-две десятых быстрее. Кими понял, что Пьер слишком быстр: разрыв увеличился с 3,4 до пяти секунд, что дало ему достаточное преимущество».

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Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Команды Toro Rosso В Магазин , Red Bull Racing В Магазин
Автор Адам Купер

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