Марко о Гасли: В Red Bull он бы никогда не обрел себя

Пьер Гасли провел первую половину сезона в Red Bull Racing, прежде чем его отправили назад в Toro Rosso за недостаточно высокие результаты. По мнению Хельмута Марко, вернувшись в команду из Фаэнцы, француз вернул свою карьеру в нужное русло – результатом чего во многом и стало второе место на недавнем этапе в Сан-Паулу.

«Он восстановился, теперь мы видим настоящего Пьера, – сказал Марко Motorsport.com. – Мы всегда верили в него. Это позитивные новости, поскольку в Red Bull Racing он никогда бы до конца не обрел себя».

Марко также был воодушевлен выступлением гонщиков Rед Bull в Бразилии. За два круга до финиша они вдвоем лидировали в гонке.

«Макс [Ферстаппен] был совершенен, его обгоны – невероятны, – сказал австриец. – Элбон тоже здорово справлялся, прежде чем его выбили. Все это показывает, что наша программа работает. Мы с нетерпением ждем следующего сезона».

Руководитель Toro Rosso Франц Тост признал, что Гасли было трудно сделать шаг назад в середине чемпионата.

«Этот сезон не был легким для Пьера, но он вновь силен, – сказал Тост. – Думаю, Пьер с самого начала чувствовал себя достаточно хорошо в машине и в команде.

Я помню, как после перехода обратно в Toro Rosso он пришел в мой офис и сказал: "Будто я видел тебя здесь вчера". Мы знали друг друга, инженеры знали его, это помогло. И наша машина в тот момент была легка в управлении».

Тост также похвалил Гасли за то, как тот справился с прессингом Кими Райкконена на первом отрезке бразильской гонки.

«Должен сказать, он фантастически справился со своей работой, – сказал Тост. – Он контролировал шины, особенно на разгонах, чтобы не перегревать их. Он всегда держал скорость под контролем. Когда Кими атаковал, на следующем круге Пьер реагировал и проезжал на одну-две десятых быстрее. Кими понял, что Пьер слишком быстр: разрыв увеличился с 3,4 до пяти секунд, что дало ему достаточное преимущество».