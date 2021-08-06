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Марко о Гасли: Или переведем в Red Bull, или отпустим

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, Ответственный редактор

По словам гоночного консультанта, будущее французского пилота решится в течение двух ближайших лет

Марко о Гасли: Или переведем в Red Bull, или отпустим

Прошедшей зимой боссы Red Bull решили отступить от своих принципов и пригласить в команду Ф1 пилота со стороны – Серхио Переса. Мексиканец в целом оправдал ожидания и сейчас рассчитывает на продление контракта.

Такой сценарий не оставит места в главной команде «Быков» для Пьера Гасли, который очень силен в нынешнем сезоне за рулем машины AlphaTauri. Форма француза служит поводом для слухов про интерес к нему со стороны конкурентов – одно время поговаривали про его переговоры с Alpine, сейчас можно слышать похожие слова о McLaren и Alfa Romeo.

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Гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко уже не раз подчеркивал, что в 2022 году Гасли останется в AlphaTauri. Однако недавно в этой истории появился новый поворот. Австриец согласился, что Пьер уже перерос свою нынешнюю команду – и пообещал определиться с его будущим в обозримой перспективе.

«Его контракт действует еще два года, – приводит слова Марко NewstalkZB. – Не знаю, откуда взялись эти сплетни про Alaf Romeo. Не говоря уж о том, что Alfa и близко не на одном уровне с AlphaTauri».

Он добавил: «Как всем известно, у нас две команды, и мы прикладываем значительные усилия к популяризации нашего модного бренда, AlphaTauri. Потому этой команде нужен сильный лидер».

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Также Марко напомнил, что всего два года назад Гасли получил свой шанс в Red Bull и не использовал его. 

«Он очень хорош за рулем, – отметил 78-летний австриец. – Но быть первым пилотом в крепкой команде среднего уровня – это совсем не то же самое, что выступать вместе с Максом Ферстаппеном в составе одного из фаворитов. В психологическом плане это огромная разница.

Мы следим за его прогрессом. И в течение двух лет примем решение: или он станет свободным агентом на рынке, или мы переведем его в Red Bull».

Насколько следует из слов Марко, контракт Гасли действует до конца 2023 года. К тому времени в команде планируют отказаться от услуг Переса.

«Пересу уже 31 год, – сказал гоночный консультант. – Он не останется в Red Bull настолько долго».

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