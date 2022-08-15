Марко о Феттеле: Он стал совсем другим

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Начало карьеры Себастьяна Феттеля в Ф1 стало синонимом успеха: гонщик одержал дебютную победу уже в первом полном сезоне, а затем четырежды подряд становился чемпионом мира.

Но затем все пошло уже не столь здорово: смена правил в 2014 году сыграла против Себа, лишив машины стабильного задка. Пилот ушел в Ferrari, где сражался за титул, но дважды уступил Льюису Хэмилтону.

Затем он покинул Скудерию, не выдержав конкуренции с Шарлем Леклером, и два последних сезона сражался в конце пелотона за рулем Aston Martin.

Доктор Марко, который в начале 2000-х отыскал Феттеля и довел его до Формулы 1, в интервью Кристиану Ниммерфоллю из немецкой редакции Motorsport.com рассказал о том, как немец изменился за время карьеры – и что отличает его от соперников по пелотону.

«Себастьян до сих пор сам пишет письма, – объяснил гоночный консультант. – В том числе от руки. Я горд, что у меня есть несколько таких писем.

Его решение завершить карьеру давно не вызывало сомнений. Сейчас его машина недостаточно быстра, также он понял, что в будущем сезоне ситуация не улучшится настолько, чтобы регулярно бороться за подиумы. А в топ-командах свободных вакансий нет».

Марко продолжил: «Себ хочет видеть, как растут его дети. Мне нравятся те мысли, что он недавно изложил в социальных сетях. Он сильно изменился. У него сейчас другие взгляды и другое мировоззрение. Оно не совпадает с выступлением за команду, у которой арабский нефтяной спонсор. Aston Martin – люксовый бренд, машины которого оснащены восьми- и 12-цилиндровыми моторами. Все это не соответствует его взглядам.

Я уверен, что после Ф1 он сможет куда больше сил направлять на природоохранные инициативы».

Себастьян Феттель, Sauber F1.06-BMW, пятничная тренировка Гран При Бразилии 2006 года Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

С чего все началось?

Австриец вспомнил, как впервые повстречался с Феттелем: «Он был скромным парнем с полкило железок во рту (брекетов – прим.ред.). Он гонялся тогда в немецкой Формуле BMW и смог выиграть 18 гонок из 20, однако никак не мог успокоиться, что дважды уступил победу. Именно тогда стало понятно, что это незаурядный гонщик.

В то время у Себа уже было множество обязательств по контрактам. Его отец был готов подписывать что угодно. Помню, нам пришлось потратить немало сил, чтобы избавиться от всего этого».

Хорошо известно, что на пути к Ф1 карьеру немецкого пилота наравне с Red Bull поддерживал и концерн BMW – Феттель провел свою дебютную гонку именно за BMW Sauber, и лишь потом перешел в Toro Rosso.

Отвечая на вопрос, как почему баварцы так легко отказались от пилота, Марко признался: «Они должны были сажать его в свою машину. Не могу понять, почему они не сделали этого».

Возврата нет

В свое время другой немецкий чемпион Ф1 Михаэль Шумахер ушел из спорта, но вернулся спустя несколько лет. По мнению Марко, в случае с Феттелем такой сценарий едва ли реален – и уж точно не с Red Bull.

«Он уже добился достаточных успехов, – объяснил Хельмут. – К нам он уже не вернется – и сам прекрасно это понимает. После того, как он ушел от нас [в конце 2014 года], у него ни разу не было по-настоящему сильной машины.

А наша философия в том, чтобы находить и продвигать молодые таланты. Для этого работает Red Bull Junior. Мы должны иметь возможность продавать таланты и возвращать свои инвестиции. Благодаря [Карлосу] Сайнсу и другим пилотам нам удалось неплохо заработать».

Себастьян Феттель, Aston Martin, Хельмут Марко, гоночный советник Red Bull Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

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