Марко о Феттеле: Дайте ему нормальную машину – и он победит

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Себастьян Феттель до сих пор удерживает титул самого молодого чемпиона Формулы 1 в истории. С четырьмя титулами он не уступает Алену Просту, а превзойти его смогли только трое: пятикратный чемпион Хуан Мануэль Фанхио и семикратные Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон.

При этом Феттеля нельзя назвать «старым» пилотом: он на 2,5 года моложе Льюиса Хэмилтона, а тот еще в прошлом году до последнего боролся с Максом Ферстаппеном за титул и в 2020 году в очередной раз стал чемпионом, будучи уже тогда старше, чем Феттель сейчас.

Хельмут Марко, который работал с Феттелем в Red Bull, уверен, что немец и сейчас способен побеждать в гонках, но с проблемной машиной Aston Martin ему просто не хватает мотивации.

«Феттель может быть быстрым там, где у него есть возможность бороться за места впереди, – сказал Марко в интервью немецкому изданию Formel1.de. – В прошлом году он финишировал вторым в Баку и был очень быстрым в Монте-Карло. Но с такой машиной, какая сейчас есть у Aston Martin, ему просто не хочется напрягаться.

Команда Aston Martin нужно сделать более быструю машину. Нет никакой мотивации, чтобы бороться за позиции вне очковой зоне».

Марко также спросили, готов ли он заменить Феттелем Пьера Гасли в команде Alpha Tauri, если последний через год или более заменит Серхио Переса в Red Bull.

«Не думаю, что ему это нужно», – сказал о Феттеле советник «Быков».