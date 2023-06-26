Марко о будущем Переса в Red Bull: Он и так выступает дольше, чем мы рассчитывали
Гоночный консультант сделал недвусмысленный намек, что в команде едва ли станут продлевать контракт с мексиканцем после 2024 года
Серхио Перес пришел в Милтон-Кинс перед сезоном-2021, сменив не оправдавшего надежд Алекса Элбона. Гонщик стал первым за очень долгое время, кто смог сесть за руль Red Bull, не будучи воспитанником команды.
Изначально Переса считали пилотом, который поможет команде в переходный период, чтобы потом уступить место одному из ее молодых пилотов. Но мексиканец смог освоиться в составе «Быков», одержал пять побед, а прошлой весной его контакт продлили до конца 2024 года.
Однако гоночный консультант доктор Марко сделал прозрачный намек, что Серхио не стоит рассчитывать на долговременное сотрудничество.
«Изначально он должен был выступать за нас всего два или три года, – сказал 80-летний австриец в интервью OFR. – Так что его контракт уже действует дольше, чем мы планировали. Впрочем, это позволило нам лучше изучить варианты, чтобы решить, кто станет его преемником».
В последнее время в паддоке усилились слухи о том, что Red Bull даст Даниэлю Риккардо шанс вернуться в главную команду. Австралиец гонялся за «Быков» с 2014 по 2018 годы, а сейчас работает в Милтон-Кинсе запасным.
Марко подтвердил, что за этими разговорами есть основания.
«Даниэль проведет три дня тестов Pirelli в Сильверстоуне, – объяснил консультант. – Это позволит нам оценить его нынешнюю форму и уровень выступлений».
Испытания шин на британской трассе пройдут во вторник и среду после июльского Гран При.
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