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Формула 1 / Гран При Штирии Аналитика

Марко о борьбе за титул: Мы не повторим ошибку BMW 2008 года

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Гоночный консультант Red Bull вспомнил поучительную историю из недавнего прошлого Формулы 1

Марко о борьбе за титул: Мы не повторим ошибку BMW 2008 года

Компания BMW вернулась в Ф1 в 2000 году, сделав ставку на партнерство с Williams. Вскоре баварские моторы стали самыми мощными в пелотоне, принеся несколько побед Ральфу Шумахеру и Хуану Монтойе. Однако до настоящей борьбы за титул дело не дошло – отчасти из-за качеств шасси, отчасти из-за нежелания Фрэнка Уильямса поступиться своей независимостью.

В BMW хотели влиять на работу и стратегию команды, но сэр Фрэнк ни в какую не желал этого – в итоге производитель разорвал отношения с ним и выкупил команду Sauber, переименовав ее и сделав своей заводской. 

Немцы действовали методично: в 2006-м начали проект, годом позже завоевали первый подиум, а уже в 2008-м их пилот Роберт Кубица выиграл Гран При Канады и возглавил таблицу общего зачета. 

Роберт Кубица, BMW Sauber F1.08, на пути к победе в Гран При Канады

Роберт Кубица, BMW Sauber F1.08, на пути к победе в Гран При Канады

Фото: Motorsport Images

Однако после этого в BMW заявили, что достигли своих целей на сезон. С 2009 года Формула 1 переходила на серьезно обновленный регламент – потому решено было остановить все работы над машиной и направить ресурсы на подготовку нового шасси. В итоге команда больше не выигрывала и завершила год только третьей, а Кубица опустился в таблице на четвертое место.

Эту историю вспомнил гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко, рассуждая о событиях сегодняшних.  

«Это была ошибка, и мы не намерены повторять ее, – сказал австриец. – Нам важно продолжать доработки до самого конца, чтобы выиграть титул».

Глава Mercedes Тото Вольф уже объявил, что его команда полностью остановила все доработки шасси 2021 года.

«Мы сопоставили все преимущества, которые можно получить в нынешнем сезоне благодаря обновлениям, и потенциальные риски на будущее, – отметил Вольф в Шпильберге. – И решили, что лучше будет сконцентрироваться на новой машине.

Мы обсудили это с Льюисом и Валттери. Мне не кажется, что Red Bull сможет так уж далеко продвинуться с этой машиной. В противном случае они рискуют оказаться в двух секундах позади на старте сезона-2022».

Однако в самой Red Bull, которая сейчас лидирует в Кубке конструкторов с перевесом в 40 очков, настаивают на своей правоте. 

«Мы не повторим ошибку, сделанную BMW в 2008 году, – заверил Марко. – Тогда у Кубицы был совершенно реальный шанс стать чемпионом, но их бизнес-план требовал переноса ресурсов на подготовку к следующему году – и они поступили именно так».

Он добавил: «Если вы не рискуете, то никогда не сможете испытать удовольствие. Мы рассчитываем сделать все правильно. Это своего рода игра в поиск верного баланса».

К слову, машина BMW-Sauber для 2009 года вышла неудачной, а вскоре финансовый кризис и вовсе вынудил концерн покинуть Ф1.

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