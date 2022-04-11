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Формула 1 / Гран При Австралии Новость

Марко о борьбе с Ferrari: Феттель проигрывал больше – но мы взяли титул

После двух сходов в трех гонках Макс Ферстаппен откатился на шестое место в личном зачете. Но гоночный консультант Red Bull уверен, что вся борьба еще впереди

Рональд Фординг
Автор:
, журналист
Марко о борьбе с Ferrari: Феттель проигрывал больше – но мы взяли титул
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Ферстаппен всего раз смог добраться до финиша в трех первых гонках нового сезона Формулы 1. Он победил в Джидде, однако еще дважды выбыл из борьбы досрочно из-за дефектов машины. В сочетании с успешными выступлениями Шарля Леклера из Ferrari это привело к тому, что преимущество монегаска в общем зачете достигло 46 очков. 

Даже если предположить, что теперь Макс будет только выигрывать, а Шарль станет приезжать вторым, пилот Red Bull сможет вернуть себе первую строчку в чемпионате только к середине лета. Хотя после Альберт-парка говорить о таком сценарии едва ли стоит. 

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Оценивая итоги Гран При на принадлежащем Red Bull телеканале Servus TV, гоночный консультант Хельмут Марко заметил: «Тут важно учитывать два или три различных фактора. Во-первых, это надежность моторов, с которой год назад у нас не было никаких проблем. Но куда больше нас беспокоит отставание от Ferrari по скорости. Они не просто контролировали ход гонки, но и делали это без малейшего зернения шин. Даже если бы Макс прибавил, Леклер легко сделал бы ответил ему. 

На желтых шинах [Medium] у нас вообще не было шансов. У нас они сильно зернились, едва ли не сильнее всех в пелотоне. В какой-то момент даже Mercedes ехали быстрее нас. На жестком составе картина была чуть лучше, но Ferrari все равно оставалась в собственной лиге. Можно лишь поздравить их».

Он добавил: «Впрочем, я помню, как в свое время [Себастьян] Феттель проигрывал лидеру 60 очков – и в итоге мы все равно стали чемпионами мира». 

Изучение статистических справочников позволяет говорить, что максимальное отставание Себа от лидера по ходу его четырех чемпионских сезонов 2010-13 годов составляло 44 очка. Таким оно было в 2012-м после Гран При Германии, за десять этапов до конца сезона. В Кубке конструкторов Red Bull проигрывала 52 очка в начале 2010-го – и ни разу больше. 

Марко отметил: «Скорость Ferrari стала для нас неприятным сюрпризом. У них почти не зернились шины, им вообще удается легче находить хороший баланс для своей машины. У Макса с балансом были проблемы – [Серхио] Перес ездил в тренировках с меньшим уровнем прижима и показывал время лучше».  

Консультант подтвердил, что Red Bull всерьез намерена облегчать машину и готовит к следующему этапу в Имоле обновления для RB18.

«Сейчас мы тяжелее, чем Ferrari, – объяснил австриец. – Думаю, разница составляет десять килограммов. Это три десятых секунды на круге. Но облегчать машину очень дорого, а кроме того, влияет на надежность. Так что нас ждет сложная задача.

К Имоле у нас будут новинки. Если облегчить машину, мы будем вровень с Ferrari. Но еще важнее разобраться с надежностью. Если ваша машина быстра, но не может доехать до финиша, в ней нет никакого толка». 

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