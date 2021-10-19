Марко: Ньюи вернулся к работе, но еще не полностью здоров

Эдриан Ньюи выбыл из строя на несколько недель, серьезно повредив ногу во время поездки на велосипеде – 62-летнему британцу потребовалось несколько операций, а ухудшение результатов Red Bull в последних Гран При многие связывают именно с его отсутствием в паддоке Ф1.

Ньюи вернется на мостик по ходу предстоящего этапа в американском Остине – однако пока еще рано говорить о его полном восстановлении после травмы.

«Он сразу разобрался, что помешало нам ехать быстрее в Турции, – рассказал в интервью Sky гоночный консультант Хельмут Марко. – Понятно, что у нас работают грамотные специалисты, но Ньюи остается непревзойденным».

Австриец добавил: «Поначалу не было понятно, сколь серьезны его повреждения. Но в итоге он перенес несколько операций и только сейчас смог вернуться. Я не могу сказать, что Эдриан полностью здоров, но как минимум он гонов работать».

Гран При США в последние годы складывался успешно для Mercedes. Лишь Кими Райкконену в 2018 году удалось отобрать здесь победу у команды из Брэкли. Учитывая напряженность сражения за титулы, возвращение Ньюи очень важно для Red Bull.

«[Льюис] Хэмилтон в последние годы был очень силен в Остине, – признал глава RBR Кристиан Хорнер. – Но мы можем рассчитывать на гонки в Мексике и Бразилии, где неплохо выступали прежде».

О трех финальных этапах в Катаре, Саудовской Аравии и Абу-Даби британец высказался не столь определенно: «Тут сложно чего-то ожидать. Понятно, что гонки будут захватывающими, и каждый постарается показать в них свой максимум».

Сейчас Хэмилтон уступает шесть очков лидеру Red Bull Максу Ферстаппену, а в Кубке конструкторов перевес действующих чемпионов достиг уже 36 баллов.