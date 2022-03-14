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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новости

Марко: Новый Mercedes меня не впечатлил

Советник Red Bull призвал смотреть не на понтоны или их отсутствие, а на времена круга

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Марко: Новый Mercedes меня не впечатлил
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На последних тестах Формулы 1 в Бахрейне самой необычной машиной выглядела Mercedes W13. После обновления, с болида исчезли боковые понтоны, а радиаторы переместились в зону над силовой установкой.

Однако лучшие времена круга осталось за гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном, а лучший из пилотов Mercedes Джордж Расселл был лишь пятым по скорости и проиграл голландцу более секунды.

Но это обратил внимание и спортивный советник «Быков» Хельмут Марко, который заявил, что наличие или отсутствие понтонов большого значения не имеет.

«Мы больше смотрели не на понтоны, а на их скорость, и она пока не впечатляет, – сказал в интервью австрийской газете Osterreich Марко. – Да, машина, которую они привезли, выглядит революционно. Но только скорость имеет значение, и мы здесь лучшие. Однако я помню, как в прошлом году они тоже были медленнее нас на тестах. Так или иначе, мы работали по своей программе и остались довольны нашей машиной».

Марко также спросили про слова Льюиса Хэмилтона, который заявил о большом потенциале Ferrari.

«Ferrari за зиму определенно добилась большого прогресса, – согласился Марко. – В самых разных условиях и на разных шинах они были быстры. Но об их скорости можно было говорить до того, как мы в последний день показали наши обновления. Сейчас мы быстрейшие, и еще важнее, что созданная нами по новым правилам машина работает.

В эту субботу все впервые переведут моторы в квалификационный режим и выложат все карты на стол, вот тогда и посмотрим, кто на самом деле сильнее. Но мы определенно будем бороться за первые места».

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