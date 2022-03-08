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Марко: Нельзя запрещать россиянам гоняться, а Нетребко – петь

Спортивный советник Red Bull поддержал решение FIA разрешить российским гонщикам выступать в нейтральном статусе

Марко: Нельзя запрещать россиянам гоняться, а Нетребко – петь
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В связи со сложившейся конфликтной ситуацией, Всемирная автомобильная федерация запретила проведение в России этапов мировых гонок, но разрешила спортсменам из России продолжать выступления при условии соблюдения весьма жестких правил нейтралитета.

В свою очередь мотоциклетная федерация FIM ввела полный запрет для спортсменов из России. В интервью австрийской ежедневной газете Osterreich, советник Red Bull Хельмут Марко фактически поддержал позицию FIA, а заодно выступил и против проходящих сейчас отмен выступлений российской оперной певицы Анны Нетребко.

«Я думаю, что отмена Гран При России справедлива, – сказал Марко. – Разрыв контракта Haas с Никитой Мазепиным также был необходим, потому, что его выступления оплачивались российскими деньгами, но не из-за него самого. Российские команды также должны быть исключены.

Но сами спортсмены? Здравствуйте, они то персонально почему должны страдать? Это как запрещать Анне Нетребко петь! Напротив, надо дать гонщикам возможность дистанцироваться от того, что делает власть их страны».

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