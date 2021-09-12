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Формула 1 / Гран При Италии Новости

Марко не стал винить Хэмилтона в столкновении с Ферстаппеном

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Советник Red Bull сдержанно оценил инцидент в Монце

Марко не стал винить Хэмилтона в столкновении с Ферстаппеном

Советник Red Bull Хельмут Марко не стал выбирать виновного в столкновении Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на Гран При Италии. По мнению австрийца, пилоты вели честную борьбу, а столкновение произошло из-за того, что ни один не захотел уступить другому.

«Это был гоночный инцидент, – сказал Марко Motorsport-Magazin. – Макс был внутри и ему не хватало места. В итоге, с бордюра его забросило на машину Хэмилтона. 

Никто из них не хотел уступать. Поэтому это гоночный инцидент. Никто из них не действовал намеренно, и конечного результата никто не хотел».

Отметим, что Хэмилтон ранее заявил, что давал Ферстаппену достаточно пространства. Макс, в свою очередь, обвинил Льюиса в выдавливании его с трассы. Авария привела к сходу обоих пилотов и оставила Ферстаппена лидером чемпионата. 

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