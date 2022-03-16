Марко не поверил в проблемы Mercedes

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Поcле окончания вторых предсезонных тестов Ф1, которые прошли с 10 по 12 марта в Бахрейне, в паддоке начали распространяться слухи о плохой форме Mercedes. В частности, о возникших проблемах заявлял сам пилот команды Льюис Хэмилтон – однако некоторые гонщики и эксперты не поверили в трудности «Серебряных стрел».

К данной группе людей отнесся и спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко. «По итогу трех дней мы узнали, что Ferrari построила компактный автомобиль, который, к тому же, очень надежен, – рассказал Марко изданию Sport 1. – И мы также знаем, каковы ребята из Mercedes: они всегда ноют во время предсезонных тестов, а потом: “Бум”. И выстреливают. В прошлом году было то же самое: у них были проблемы на тестах, но они выиграли первую гонку сезона».