Марко не поверил, что Гасли может попасть в Mercedes

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В свое время Пьер Гасли не смог реализовать свой шанс в команде Red Bull, где ощутимо уступал своему напарнику Максу Ферстаппену. Тогда француза понизили обратно до команды, которая сейчас называется AlphaTauri, и там он, напротив, по скорости очевидно превзошел двух своих напарников: Даниила Квята и Юки Цуноду.

До недавних пор ходили разговоры, что Гасли может вновь оказаться в Red Bull, заменив Серхио Переса, но с последнем в Монако был подписан новый контракт. После этого появились слухи о том, что Гасли может в следующем сезоне… заменить Льюиса Хэмилтона в Mercedes.

Однако, как выяснилось, в Red Bull просто не верят в такую возможность для Гасли.

«Конечно я говорил с Гасли перед тем, как мы продлили контракт с Пересом, – заявил изданию Formel1.de спортивный советник Red Bull Хельмут Марко. – Теперь вернемся к этому разговору после 2023 года. Я не думаю, что у него есть какие-то альтернативы. Не вижу для него возможности перейти в команду, где бы ему было бы ощутимо лучше, чем в AlphaTauri.

Так что мы рассчитываем на то, что все наши гонщики останутся на своих местах и на следующий год. Конечно, коронавирус пока не побежден, и кого-то из них, возможно, придется заменять. И здесь наши юниоры получат шанс дебютировать в гонке Формулы 1. Но я надеюсь, что все останутся здоровы. И в любом случае свободных мест в наших командах на полный сезон на следующий год у нас нет».