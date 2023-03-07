Марко не поверил, что Формулу 1 ждет скучный сезон-2023

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Опасения, что новый чемпионат мира будет лишен интриги, после Бахрейна испытывают даже те поклонники Ф1, кто не высказывает их вслух. Слишком ух похоже все увиденное в Сахире на концовку сезона-2022: Red Bull далеко впереди, у Ferrari темп есть только в квалификации, а все остальные еще дальше.

Понятно, что большое преимущество одной команды над соперниками не радует никого – ни боссов чемпионата, ни спонсоров, ни болельщиков (кроме, конечно, тех, кто поддерживает Red Bull и Макса Ферстаппена). Предсказуемость результата всегда приводила в спорте лишь к утрате интереса.

Возможно, еще и поэтому в стане самых «Быков» не спешат с выводами. Макс Ферстаппен вообще заявил, что на втором этапе в Саудовской Аравии расстановка сил может быть совсем иной.

В схожем ключе, причем применительно ко всему чемпионату, высказался и гоночный консультант Хельмут Марко.

«В Бахрейне очень специфичное покрытие, – объяснил 79-летний австриец, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Асфальт очень абразивный, потому шины быстро изнашиваются.

Так что я не спешу с выводами. Чтобы и дальше сохранить такое преимущество и продолжать выигрывать, нам придется серьезно поработать.

Не знаю, сколько всего побед мы сможем одержать, но главной задачей для нас в любом случае остается титул. При этом я совершенно не считаю, что впереди у нас скучный сезон.

Прошла всего одна гонка – как я уже сказал, весьма особенная гонка. И борьба еще точно не закончена».

Однако далеко не все в паддоке разделяют позицию Red Bull. Главный гоночный инженер Ferrari Джок Клиа отметил в воскресенье перед стартом: «Трасса в Бахрейне отлично подходит для проверки машин. Здесь есть медленные повороты и достаточно прямых. Именно поэтому всем нравится проводить здесь тесты. Если машина работает здесь, тогда она будет работать неплохо практически на любой трассе».

Гран При Бахрейна проходит с 2004 года. Из 18 предыдущих гонок 11 выиграли пилоты, которые в том же сезоне стали чемпионам мира. В последний раз это сделал Льюис Хэмилтон в 2020 году.