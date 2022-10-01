Марко: Не пойму, откуда Вольф взял цифры наших трат

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С самого пятничного утра в паддоке Гран При Сингапура только и разговоров, что о деньгах. Началось все с утечки о том, что FIA подготовила отчет о финансовой деятельности команд в 2021 году – и там, якобы, говорится о несерьезном превышении лимита бюджета со стороны Aston Martin и более значительном нарушении Red Bull.

После этого соперники заняли предельно жесткую позицию: Ferrari и Mercedes назвали подобные действия категорически недопустимыми и потребовали строжайших санкций. При этом глава действующих чемпионов Тото Вольф поначалу говорил отвлеченно, а к вечеру прямо обвинил Red Bull в нарушении.

FIA пыталась образумить паддок, говоря о преждевременности каких-либо рассуждений о нарушениях, а глава «Быков» Кристиан Хорнер стоически заверял всех в честности и прозрачности своей команды.

Было бы удивительно, если бы к столь горячей дискуссии не подключился гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко. Австриец известен всем своим умением не ходить вокруг да около, потому его высказывания ожидали многие.

«Начнем с того, что я просто не пойму – где Тото Вольф взял те цифры, от которых отталкивается, говоря о нашем огромном перерасходе, – заявил 79-летний австриец в эфире канала ORF. – Вся эта процедура напоминает обычный налоговый аудит. У нас есть несколько компаний [в рамках Red Bull], не все они работают исключительно на Формулу 1.

Порой люди переходят из одного подразделения в другое, нельзя просто складывать все расходы».

Марко добавил: «Мы продолжаем обсуждения с FIA по поводу различных моментов. Они касаются того, как именно вести подсчет. Не стану вдаваться в детали, которых очень много, но наши вычисления показывают, что мы не превысили лимит.

Если какие-то вопросы мы трактовали неверно, то превышение, наверно, возможно – но совершенно незначительное. Мы едва ли не больше всех хотим прочесть, что будет написано в отчете FIA на следующей неделе. Если отчет будет не в нашу пользу, мы предпримем соответствующие шаги».

Не ограничившись обороной, гоночный консультант сразу перешел в атаку.

«Вся эти история уже вышла далеко за пределы обычного для Ф1 нытья на политические темы, – сказал австриец. – У меня есть простой вопрос: откуда они все берут информацию? Вот тут, как я вижу, есть повод для опасений.

Мы получили колоссальный репутационный ущерб. История с [поражением Льюиса Хэмилтона от Макса Ферстаппена в] Абу-Даби уже давно осталось в прошлом. Но они, похоже, никак не успокоятся и по-прежнему намерены поквитаться с нами».

Ранее FIA сообщила, что команды не смогут оспорить те решения, которые спортивные арбитры вынесут в отношении участников чемпионата по итогам публикации финансового отчета.

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