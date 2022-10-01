Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Технический брифинг: AlphaTauri скопировала решение Mercedes Следующая / Стартовая решетка Гран При Сингапура
Формула 1 Новость

Марко: Не пойму, откуда Вольф взял цифры наших трат

Гоночный консультант Red Bull подключился к горячей дискуссии о том, уложилась ли команда из Милтон-Кинса в лимит расходов по ходу сезона-2021

Рональд Фординг
Автор:
, журналист
Марко: Не пойму, откуда Вольф взял цифры наших трат
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

С самого пятничного утра в паддоке Гран При Сингапура только и разговоров, что о деньгах. Началось все с утечки о том, что FIA подготовила отчет о финансовой деятельности команд в 2021 году – и там, якобы, говорится о несерьезном превышении лимита бюджета со стороны Aston Martin и более значительном нарушении Red Bull. 

После этого соперники заняли предельно жесткую позицию: Ferrari и Mercedes назвали подобные действия категорически недопустимыми и потребовали строжайших санкций. При этом глава действующих чемпионов Тото Вольф поначалу говорил отвлеченно, а к вечеру прямо обвинил Red Bull в нарушении. 

FIA пыталась образумить паддок, говоря о преждевременности каких-либо рассуждений о нарушениях, а глава «Быков» Кристиан Хорнер стоически заверял всех в честности и прозрачности своей команды.   

Было бы удивительно, если бы к столь горячей дискуссии не подключился гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко. Австриец известен всем своим умением не ходить вокруг да около, потому его высказывания ожидали многие. 

«Начнем с того, что я просто не пойму – где Тото Вольф взял те цифры, от которых отталкивается, говоря о нашем огромном перерасходе, – заявил 79-летний австриец в эфире канала ORF. – Вся эта процедура напоминает обычный налоговый аудит. У нас есть несколько компаний [в рамках Red Bull], не все они работают исключительно на Формулу 1. 

Порой люди переходят из одного подразделения в другое, нельзя просто складывать все расходы».  

Марко добавил: «Мы продолжаем обсуждения с FIA по поводу различных моментов. Они касаются того, как именно вести подсчет. Не стану вдаваться в детали, которых очень много, но наши вычисления показывают, что мы не превысили лимит. 

Если какие-то вопросы мы трактовали неверно, то превышение, наверно, возможно – но совершенно незначительное. Мы едва ли не больше всех хотим прочесть, что будет написано в отчете FIA на следующей неделе. Если отчет будет не в нашу пользу, мы предпримем соответствующие шаги».

Не ограничившись обороной, гоночный консультант сразу перешел в атаку. 

«Вся эти история уже вышла далеко за пределы обычного для Ф1 нытья на политические темы, – сказал австриец. – У меня есть простой вопрос: откуда они все берут информацию? Вот тут, как я вижу, есть повод для опасений. 

Мы получили колоссальный репутационный ущерб. История с [поражением Льюиса Хэмилтона от Макса Ферстаппена в] Абу-Даби уже давно осталось в прошлом. Но они, похоже, никак не успокоятся и по-прежнему намерены поквитаться с нами».

Ранее FIA сообщила, что команды не смогут оспорить те решения, которые спортивные арбитры вынесут в отношении участников чемпионата по итогам публикации финансового отчета. 

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
Технический брифинг: AlphaTauri скопировала решение Mercedes
Предыдущая новость

Технический брифинг: AlphaTauri скопировала решение Mercedes
Следующая новость

Стартовая решетка Гран При Сингапура

Стартовая решетка Гран При Сингапура
Рональд Фординг Больше от
Рональд Фординг
«Здорово, что в 37 лет он еще помнит, где апекс». Макс подколол Хэмилтона Гран При Австрии
Формула 1

«Здорово, что в 37 лет он еще помнит, где апекс». Макс подколол Хэмилтона

Что мировые СМИ написали про Гран При Великобритании Гран При Великобритании
Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Великобритании

Что мировые СМИ написали про Гран При Азербайджана Гран При Азербайджана
Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Азербайджана

Больше от
Тото Вольф
Вольф призвал FIA к жестким действиям против бюджетных нарушителей
Формула 1

Вольф призвал FIA к жестким действиям против бюджетных нарушителей

Вольф заподозрил возрождение альянса Red Bull с Porsche
Формула 1

Вольф заподозрил возрождение альянса Red Bull с Porsche

Вольф сравнил 11-ю команду Формулы 1 с куском пирога
Формула 1

Вольф сравнил 11-ю команду Формулы 1 с куском пирога

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Ferrari предположила, что Пересу присудят два 5-секундных штрафа Гран При Сингапура
Формула 1

Ferrari предположила, что Пересу присудят два 5-секундных штрафа

Технический брифинг: обновления днища Red Bull RB18 для Сингапура Гран При Сингапура
Формула 1

Технический брифинг: обновления днища Red Bull RB18 для Сингапура

Гоночная статистика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом в Сингапуре Гран При Сингапура
Формула 1

Гоночная статистика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом в Сингапуре

Самое важное:

Сайнс объяснил свое отставание от Переса и Леклера
Формула 1 Формула 1

Сайнс объяснил свое отставание от Переса и Леклера

По словам пилота Ferrari, он не чувствовал уверенности в болиде и предпочитал не рисковать

Ferrari предположила, что Пересу присудят два 5-секундных штрафа
Формула 1 Формула 1

Ferrari предположила, что Пересу присудят два 5-секундных штрафа

В Скудерии считают, что борьба за победу на Гран При Сингапура еще не закончена

Перес назвал победу в Сингапуре лучшей в карьере
Формула 1 Формула 1

Перес назвал победу в Сингапуре лучшей в карьере

Пилот Red Bull рассказал о том, какими трудными были для него последние круги

Гран При Сингапура: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Сингапура: пять быстрых выводов

Олег Карпов подводит итоги гонки в Сингапуре спустя минуты после финиша

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.