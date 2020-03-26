Марко не перестает удивляться реакции на коронавирус
76-летний спортивный советник Red Bull продолжает считать экономические последствия карантина недооцененными
Гран При Австралии был отменен после голосования команд Формулы 1. При этом за проведение этапа выступали в первую очередь родственные команды Red Bull и AlphaTauri. Одним из активных сторонников проведения гонки выступал спортивный советник Red Bull Хельмут Марко, который в силу преклонного возраста сам относится к группе риска потенциального заражения.
С момента отмены Гран При Австралии прошло уже почти две недели, число жертв коронавируса растет, однако Марко не отказывается от своей точки зрения.
«Меня удивляет, как люди смиряются со всем этим и принимают как данность, – сказал Марко австрийской газете Kronen Zeitung. – Этому невозможно найти разумное объяснение. Ну надо же посмотреть на все происходящее и с экономической точки зрения! Лично я продолжаю придерживаться своего собственного жизненного порядка.
Про происходящее в Формуле 1 просто нечего сказать. Остается только ждать».
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Сергей Иванов
Марко не перестает удивляться реакции на коронавирус
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Воскресенье, гонка
|
пн 1 дек.
пн 1 дек.
|
19:03
23:45
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- MotoGP
Партнер проекта
|
11 июн. - 14 июн.Билеты
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты