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Формула 1 / Новость

Марко не перестает удивляться реакции на коронавирус

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Марко не перестает удивляться реакции на коронавирус
Автор:
, Редактор
26 мар. 2020 г., 05:05

76-летний спортивный советник Red Bull продолжает считать экономические последствия карантина недооцененными

Гран При Австралии был отменен после голосования команд Формулы 1. При этом за проведение этапа выступали в первую очередь родственные команды Red Bull и AlphaTauri. Одним из активных сторонников проведения гонки выступал спортивный советник Red Bull Хельмут Марко, который в силу преклонного возраста сам относится к группе риска потенциального заражения.

С момента отмены Гран При Австралии прошло уже почти две недели, число жертв коронавируса растет, однако Марко не отказывается от своей точки зрения.

«Меня удивляет, как люди смиряются со всем этим и принимают как данность, – сказал Марко австрийской газете Kronen Zeitung. – Этому невозможно найти разумное объяснение. Ну надо же посмотреть на все происходящее и с экономической точки зрения! Лично я продолжаю придерживаться своего собственного жизненного порядка.

Про происходящее в Формуле 1 просто нечего сказать. Остается только ждать».

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Серия Формула 1
Автор Сергей Иванов

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