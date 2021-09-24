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Формула 1 / Гран При России Новости

Марко: Не хотим завоевать титул после 8 аварий

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Советник Red Bull не видит в обоюдных сходах Макса и Льюиса путь к чемпионству

Марко: Не хотим завоевать титул после 8 аварий

На Гран При Италии столкновение Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона и обоюдный сход оставили голландца в лидерах Формулы 1. Однако советник Red Bull Хельмут Марко заверил, что завоевание титула путем аварий для его команды неприемлемо. 

«Мы впереди, но хотим укрепить свое лидерство, – сказал Марко каналу RTL. – Хотим добиться этого за счет успешных выступлений, а не сохранить позицию после восьми аварий».

В этом сезоне отношения Ферстаппена и Хэмилтона сильно испортились после пары аварий. Но по мнению Марко, пилоты все равно не стали бы приятелями:

«Не думаю, что Макс и Льюис когда-либо будут друзьями, это два совершенно разных человека. За ними стоят команды с разными философиями и подходами. Сейчас отношения между ними напряженные, но врагами им быть не обязательно. Достаточно, если будет взаимное уважение».

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