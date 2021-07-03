Марко не боится помех от Норриса: Red Bull намного быстрее

Ландо Норрис стал вторым в квалификации Гран При Австрии, вклинившись между парой пилотов Red Bull. Гонщик McLaren уже пообещал побороться завтра с Максом Ферстаппеном за лидерство. Однако, советник Red Bull Хельмут Марко уверен, что Норрис не будет проблемой ни для Ферстаппена, ни для стартующего третьим Серхио Переса.

«Мы знаем, что Норрис быстр в квалификации и хорошо стартует, – сказал Марко в эфире ORF. – Но надеюсь, он не будет слишком долго мешаться между нашими машинами. Судя по гоночному темпу, я уверен, что мы намного впереди McLaren».

Ферстаппен опередил Норриса в квалификации всего на 0,048 секунды. Но Марко считает, что Макс просто не выдал настоящей скорости: «Макс был раздражен тем, что выехал на трассу первым. И круг получился не идеальным».