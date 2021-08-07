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Формула 1 Новость

Марко назвал вздором слухи о приказе FIA снизить мощность Honda

Автор:
, Ответственный редактор

По словам гоночного консультанта Red Bull, никто не ограничивал возможности японских силовых установок

Марко назвал вздором слухи о приказе FIA снизить мощность Honda

На неделе после Гран При Венгрии гоночные медиа активно тиражировали сплетню о циркуляре FIA, якобы направленном мотористам Honda. Он как будто предусматривал меры, которые должны были ограничить возможности японских моторов.

Косвенным подтверждением такой информации многие назвали итоги квалификации на «Хунгароринге» – впервые за много месяцев первый ряд остался за Mercedes, которая, якобы, как раз получила прибавку.

Однако гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко заверил, что вся теория об ограничении мощности Honda не соответствует действительности. 

«Это полнейший вздор, – приводит его слова F1 Insider. – Не было никаких ограничений, ни от FIA, ни от самой Honda. И никто не обязывал нас убавить мощность». 

При этом 78-летний австриец дал понять, что вторая часть слуха – про то, что Mercedes удалось добавить лошадиных сил – вполне соответствует действительности.

«Мы выступали в Венгрии с той же мощностью, как и до этого. В отличие от Mercedes, – добавил Марко. – Они же подготовили обновления не только машины, но и мотора. Именно по этому с Сильверстоуна у них такая хорошая скорость на прямых.

Если говорить о моторе, то мы слышали, что они усовершенствовали систему охлаждения, что позволило получить больше лошадиных сил».

 

По итогам 11 Гран При первой половины сезона Ф1 Mercedes опережает Red Bull в Кубке конструкторов на 12 очков, хотя месяц назад у «Быков» был перевес в 44 балла.

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