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Формула 1 / Новость

Марко назвал условия ухода Ферстаппена из Red Bull

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Марко назвал условия ухода Ферстаппена из Red Bull
Автор:
, редактор

Контракт позволяет голландцу досрочно покинуть команду

Прошлой зимой Макс Ферстаппен заключил новый многолетний контракт с Red Bull. Однако в Формуле 1 регулярно появляются слухи, что голландец может покинуть команду, если та не построит чемпионский болид.

Сообщалось, что в контракте Ферстаппена есть пункт, позволяющий разорвать сделку при недостаточно хороших результатах. Советник RBR Хельмут Марко подтвердил его наличие.

«Да, пункт о результатах там есть, – цитирует Марко F1-Insider. – Не хочу вдаваться в детали, но смысл более-менее в том, что Макс должен бороться за победы и чемпионский титул. Если у него будет такая возможность, то контракт продлевается. Если нет, то он может уйти».

При этом Марко уверен, что Red Bull удастся выполнить условия, необходимые для сохранения Ферстаппена: «Это наша цель, и я верю, что мы хотим побеждать не только ради Макса, но и потому, что это у нас в ДНК. Сейчас мы на пути к этому и, думаю, выполним нужные условия».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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