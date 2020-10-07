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Формула 1 / Новость

Марко назвал пять вариантов для Red Bull в 2022 году

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Марко назвал пять вариантов для Red Bull в 2022 году
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, редактор

И в каждом из них Хельмут нашел свои минусы

После того, как Honda объявила об уходе из Формулы 1 в конце 2021 года, ее объяснение причин многие сочли не искренним.

Японская компания заявила, что хочет сэкономить средства для работы над электромобилями. Однако еще четыре года после ухода Honda в Ф1 не будет меняться технология моторов, что должно сократить траты. Это и вызвало слухи о том, что японцы не назвали настоящих причин отказа от работы в Ф1.

Но советник Red Bull Хельмут Марко опроверг эти домыслы, заявив, что грядущий переход чемпионата на экологичное топливо несет в себе большие траты на переработку двигателей внутреннего сгорания.

«С 2022 года нужна новая головка цилиндра, чтобы подготовить мотор к 20% биотоплива, – сказал Марко Auto Motor und Sport. – А на 2023-й нужен новый мотор, готовый к 100-процентно экологичному топливу. И все это увеличивает затраты на мотор».

После ухода Honda Red Bull придется найти себе нового поставщика моторов. Со следующего года без клиентов остается Renault, с которой австрийцы ранее выиграли четыре титула. Но Марко считает, что при наличии собственной команды французы не будут подстраиваться под Red Bull:

«Если идти к Renault, то получишь мотор, построенный под их нужды. Он полностью сделан для совпадения с их шасси. С этим можно справиться, но это очередной компромисс».

Ходили слухи, что Red Bull и сама может строить моторы. Марко не опроверг такую возможность, но отметил сложность ее реализации: «Нам пришлось бы нанять 50 сотрудников только на работу с гибридной частью. И проблемы начались бы уже в 2022-м, когда пришлось бы сразу же переводить мотор на биотопливо. А мы знаем, какая тут сложная технология. Такие факторы надо принимать во внимание».

Советник RBR также не верит, что до введения в строй нового регламента на моторы (планируется в 2026 году) в чемпионат придут новые поставщики. Если Red Bull не договорится ни с кем из действующих производителей и решит не строить двигатели сама, то она, по словам Марко, сохраняет за собой право покинуть Формулу 1.

«Если не найдем другого решения, то этот вариант возможен. У Макса [Ферстаппена] боеспособный мотор прописан в контракте, но мы и сами его хотим. Без мотора, с которым можно выиграть чемпионат, сам проект в Ф1 нам не интересен».

Таким образом, на 2022 год у команды сразу пять вариантов: покупка у одного из трех нынешних поставщиков (Renault, Ferrari, Mercedes), изготовление собственной силовой установки и уход из чемпионата.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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