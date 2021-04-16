Марко возложил на Переса вину за аварию с Оконом

Судьи FIA назвали столкновение Серхио Переса с Эстебаном Оконом в первой тренировке этапа Ф1 в Имоле гоночным инцидентом. По их мнению, так как в тот момент возникли сильные проблемы с работой радио, никого из пилотов нельзя считать виновником небольшого контакта колесами в «эске», носящей имя Жиля Вильнева.

Однако Хельмут Марко не согласился с такой оценкой. По его мнению, виновником стоит считать Переса.

«Проблема в том, что радио не работало вообще, – объяснил австриец в интервью ORF. – И это. похоже, выбило абсолютное большинство гонщиков из колеи. Не могу понять. почему никто из них не смотрел в зеркала заднего вида…

Совершенно очевидно, что это [столкновение] – вина Переса. Он не придал значения тому, как быстро едет Окон – и произошла авария».

Марко добавил, что проблема была общей для паддока, радио не работало у многих команд. При этом повреждения машины Переса оказались незначительными.

«Там ничего серьезного, – объяснил он. – Но вот время потеряно. Он вообще не поездил на мягких шинах. Это осложнило и без того непростую ситуацию – как вы видите, Mercedes вновь впереди Red Bull».

Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон возглавили протокол первой тренировки в Имоле.

Дополнительная информация: Мария Райер