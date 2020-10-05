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Марко назвал оставшиеся Гран При решающими для Элбона

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Марко назвал оставшиеся Гран При решающими для Элбона
Автор:
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)

Несмотря на явное отставание от Макса Ферстаппена, англо-тайский гонщик с высокой вероятностью останется в Милтон-Кинсе еще на год

Перейдя из Toro Rosso прошлым летом, Алекс Элбон за все это время не сумел составить серьезной конкуренции партнеру по Red Bull. В этом сезоне он ни разу не опередил Макса в квалификациях и уступает по очкам в общем зачете ровно вдвое – 128:64.

Несмотря на интерес к Red Bull со стороны таких пилотов, как Нико Хюлькенберг и Серхио Перес, в самой команде настаивают, что готовы дать Элбону время и пока не рассматривают вопрос его замены.  

Как объяснил гоночный консультант Хельмут Марко, решающими для Алекса станут семь оставшихся гонок. Проведя их на хорошем уровне, Элбон гарантирует себе продление контракта.

«Если Алекс будет выступать хорошо, он останется, – подтвердил австриец в интервью для LAOLA1. – Если нет, нам придется задуматься. Тогда мы посмотрим, какие хорошие гонщики свободны на рынке. Но сейчас никаких подобных обсуждений мы не ведем».

Поговаривают, что сам Ферстаппен попросил команду подыскать ему на 2021 год более быстрого и опытного партнера, чтобы иметь возможность в соперничестве с ним прогрессировать быстрее, чем сейчас. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Хельмут Марко , Александр Элбон
Команды Red Bull Racing
Автор Кристиан Ниммерфолль

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